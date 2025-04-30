Ворожі БпЛА вдарили по житловій забудові Південного на Харківщині: постраждали 9 осіб, зокрема 5 дітей. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці, 30 квітня, російські війська атакували місто Південне в Харківській області, унаслідок чого постраждали дев’ятеро місцевих мешканців, серед яких діти.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, вранці окупанти обстріляли кількома безпілотниками, попередньо "Герань-2", Південноміську громаду. Горіли конструктивні елементи багатоквартирного житлового будинку, неексплуатованій будівлі, легкові автомобілі. Пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі.

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Як зазначається, гострої реакції на стрес зазнали четверо дорослих та п’ятеро дітей від 5 до 15 років, які на момент обстрілу перебували вдома. Їм надали допомогу на місці.

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Працівники поліції оперативно прибули на місце влучань та надають допомогу громадянам, документують наслідки обстрілів. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.