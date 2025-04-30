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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Ворожі БпЛА вдарили по житловій забудові Південного на Харківщині: постраждали 9 осіб, зокрема 5 дітей. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці, 30 квітня, російські війська атакували місто Південне в Харківській області, унаслідок чого постраждали дев’ятеро місцевих мешканців, серед яких діти.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, вранці окупанти обстріляли кількома безпілотниками, попередньо "Герань-2", Південноміську громаду. Горіли конструктивні елементи багатоквартирного житлового будинку, неексплуатованій будівлі, легкові автомобілі. Пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі.

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Удар по Південному 30 квітня

Як зазначається, гострої реакції на стрес зазнали четверо дорослих та п’ятеро дітей від 5 до 15 років, які на момент обстрілу перебували вдома. Їм надали допомогу на місці.

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Удар по Південному 30 квітня
Удар по Південному 30 квітня

Працівники поліції оперативно прибули на місце влучань та надають допомогу громадянам, документують наслідки обстрілів. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Удар по Південному 30 квітня

Автор: 

обстріл (28580) Харківська область (843) Харківський район (255) Південне (1)


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