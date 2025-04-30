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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни атакували шахедами цивільне підприємство у Балаклії на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вранці 30 квітня російські окупанти атакували "шахедами" одне з цивільних підприємств м. Балаклія у Харківській області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"Сьогодні, після 05:00, ворог здійснив обстріл "шахедами" по одному з цивільних підприємств. Унаслідок атаки зафіксовані руйнування, на щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він.

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 Карабанов зауважив, що цей обстріл — чергове підтвердження того, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

В МВА закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки.

Росіяни атакували шахедами цивільне підприємство у Балаклії
Росіяни атакували шахедами цивільне підприємство у Балаклії
Росіяни атакували шахедами цивільне підприємство у Балаклії
Росіяни атакували шахедами цивільне підприємство у Балаклії

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Автор: 

підприємство (234) Балаклія (275) Шахед (1020) Харківська область (843) Ізюмський район (68)


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