Росіяни атакували шахедами цивільне підприємство у Балаклії на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вранці 30 квітня російські окупанти атакували "шахедами" одне з цивільних підприємств м. Балаклія у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
"Сьогодні, після 05:00, ворог здійснив обстріл "шахедами" по одному з цивільних підприємств. Унаслідок атаки зафіксовані руйнування, на щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він.
Карабанов зауважив, що цей обстріл — чергове підтвердження того, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення та цивільної інфраструктури.
В МВА закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль