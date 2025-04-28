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Вночі ворог атакував Ізюмський та Харківський райони: загинула худоба, пошкоджені будівлі та автомобілі

наросійському нпз пожежа

Вночі 28 квітня російські загарбники атакували безпілотниками Харківщину. Під ударом опинилися Ізюмський та Харківський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

 Внаслідок обстрілу села Вище Солоне пошкоджено приватний житловий будинок. Близько третьої години ночі внаслідок влучання десяти БпЛА типу "Шахед" по селу Мокра Рокитна пошкоджено будівлю телятника, адмінбудівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль. Загинуло 22 голови великої рогатої худоби та поранено 30 корів.

Також в Ізюмі внаслідок обстрілу БпЛА "Герань 2" пошкоджено складську та виробничу будівлю. У Барвінковому пошкоджено адміністративну будівлю, господарчу будівлю, 2 автомобілі та комбайн.

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Автор: 

обстріл (28558) Ізюм (332) Харківська область (829) Ізюмський район (66) Харківський район (252) Барвінкове (1) Вище Солоне (1) Мокра Рокитна (1)


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