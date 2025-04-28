Ночью враг атаковал Изюмский и Харьковский районы: погиб скот, повреждены здания и автомобили

Ночью 28 апреля российские захватчики атаковали беспилотниками Харьковскую область. Под ударом оказались Изюмский и Харьковский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела села Высшее Соленое поврежден частный жилой дом. Около трех часов ночи в результате попадания десяти БпЛА типа "Шахед" по селу Мокрая Ракитная повреждено здание телятника, админздание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. Погибло 22 головы крупного рогатого скота и ранены 30 коров.

Также в Изюме в результате обстрела БпЛА "Герань 2" повреждено складское и производственное здание. В Барвенково повреждено административное здание, хозяйственное здание, 2 автомобиля и комбайн.

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