Найбільша авіакомпанія Ізраїлю відновить щоденні рейси до Москви після чотирьох місяців перерви

Національний ізраїльський авіаперевізник El Al відновить польоти до Росії з 1 травня.

Рейси за маршрутом Тель-Авів - Москва виконуватимуться сім разів на тиждень, передає The Moscow Times із посиланням на пресслужбу компанії.

З понеділка по середу передбачено по одному перельоту, а у четвер та неділю – по два.

Як повідомлялося, ізраїльська авіакомпанія El Al припинила польоти до Москви наприкінці грудня.

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Таке рішення авіакомпанія ухвалила після проведення "комплексної оцінки ситуації" з авіакатастрофою літака азербайджанської авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який був підбитий над Чечною російською системою ППО і впав на території Казахстану. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Після цього Azerbaijan Airlines оголосила про припинення польотів до 10 російських міст. Про тимчасове призупинення рейсів до окремих міст у Росії також повідомили також казахстанська Qazaq Air, FlyDubai та Turkmenistan Airlines.

Однак, як і El Al, флагманська авіакомпанія Туркменістану Turkmenistan Airlines відновить регулярні рейси до Москви з 2 травня, а з 8 травня польоти до Москви відновлює і національний перевізник В'єтнаму Vietnam Airlines.