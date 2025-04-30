БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
55 2

Найбільша авіакомпанія Ізраїлю відновить щоденні рейси до Москви після чотирьох місяців перерви

Ізраїльський авіаперевізник El Al відновить польоти до Росії

Національний ізраїльський авіаперевізник El Al відновить польоти до Росії з 1 травня.

Рейси за маршрутом Тель-Авів - Москва виконуватимуться сім разів на тиждень, передає The Moscow Times із посиланням на пресслужбу компанії.

З понеділка по середу передбачено по одному перельоту, а у четвер та неділю – по два.

Як повідомлялося, ізраїльська авіакомпанія El Al припинила польоти до Москви наприкінці грудня.

Читайте також: Наслідки санкцій: У Росії дозволять використовувати літаки старше 50 років

Таке рішення авіакомпанія ухвалила після проведення "комплексної оцінки ситуації" з авіакатастрофою літака азербайджанської авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який був підбитий над Чечною російською системою ППО і впав на території Казахстану. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Після цього Azerbaijan Airlines оголосила про припинення польотів до 10 російських міст. Про тимчасове призупинення рейсів до окремих міст у Росії також повідомили також казахстанська Qazaq Air, FlyDubai та Turkmenistan Airlines.

Однак, як і El Al, флагманська авіакомпанія Туркменістану Turkmenistan Airlines відновить регулярні рейси до Москви з 2 травня, а з 8 травня польоти до Москви відновлює і національний перевізник В'єтнаму Vietnam Airlines.

Автор: 

авіація (2237) Ізраїль (242) москва (78) росія (14230) авіасполучення (2495)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все логічно, як же ізраїльтяни проживуть без російських дурників, звідки їм гроші брати?
показати весь коментар
30.04.2025 18:07 Відповісти
Нам вистачає грошей від туристів з нормальних країн,так що,будь ласка,націльте кілька дронів на московськи аеропорти.
показати весь коментар
30.04.2025 20:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 