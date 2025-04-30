Наслідки санкцій: У Росії дозволять використовувати літаки старше 50 років

У Росії продовжать термін служби пасажирських літаків Як-40, котрі виконують перевезення соціально значущими маршрутами на північному заході країни й Далекому Сході, з поточних 50 років до 60.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на представника Росавіації.

За його словами, збільшити ресурс літаків планується для того, щоб задовольнити потребу експлуатантів у польотах на цьому типі повітряного судна.

Для цього фахівці Авіареєстру Росії підготують висновок про можливість безпечно експлуатувати Як-40, термін служби яких перевищив 50 років. Рішення щодо цього питання може бути ухвалене до кінця року.

Представник ПАТ "Яковлєв", яке у 1960-х роках розробило Як-40, підтвердив плани щодо збільшення терміну експлуатації. Однак він зазначив, що рішення ухвалюватиметься стосовно кожного конкретного повітряного судна, виходячи з відповідності стандартам за міцністю, ресурсом та корозією, які закріплені у Федеральних авіаційних правилах.

Як-40 був першим у світі пасажирським реактивним літаком для місцевих авіаліній. Він вміщує до 32 пасажирів і є монопланом з низькорозташованим крилом, оснащений трьома турбореактивними двигунами АІ-25. Як-40, які зараз експлуатуються, випущені в 1970-х роках, а серійне виробництво літака було припинено в 1981 році.

На даний момент у Росії експлуатують близько 15 літаків Як-40. Зокрема, вони використовуються для регулярних авіаперевезень пасажирів у регіонах, де деякі аеродроми мають короткі й іноді грунтові злітно-посадкові смуги.

При цьому експлуатація Як-40 на сьогодні коштує дорого.

Що відбувається з російською авіацією

У березні повідомлялося, що Росія зіткнеться з падінням авіаперевезень цього року через дефіцит літаків у російських авіакомпаній. Так, за підсумками року обсяг перевезень на внутрішніх рейсах РФ упаде на 6,1% порівняно з 2024 роком і складе 79,5 млн пасажирів, а на міжнародних – знизиться на 6,7%, до 25,2 млн осіб.

У відповідь на санкції проти цивільної авіації влада РФ анонсувала амбітну програму відродження російського авіапрому. Планувалося, що до 2030 року авіакомпанії отримають понад тисячу вітчизняних лайнерів. Проте за три роки повномасштабної війни РФ проти України російські авіазаводи випустили лише п'ять літаків. На початку 2025 року уряд скоротив у 1,5 разу план з випуску повітряних суден.

Раніше стало відомо, що російські авіакомпанії домоглися дозволу продовжувати польоти на випущених у 1970-х літаках "Ан-26" через відсутність у країні нових лайнерів аналогічного типу як російського, так і зарубіжного виробництва.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.

Наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".

Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили поставки в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

Наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.