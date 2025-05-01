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Новости Лесные пожары в Израиле
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Украина готова помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Украинское правительство готово помочь Израилю в борьбе с безумными лесными пожарами.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина может прислать пожарное оборудование, в частности специализированный самолет, и наших квалифицированных спасателей.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко передал соответствующее предложение израильской стороне. Даже защищаясь от агрессии дома, мы готовы помогать другим в спасении человеческих жизней", - подчеркнул глава МИД.

Читайте: Крупнейшая авиакомпания Израиля возобновит ежедневные рейсы в Москву после четырех месяцев перерыва

Автор: 

Израиль (1926) пожар (5954) Сибига Андрей (412)


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Топ комментарии
+11
Собі вже допомогли ?!
На Харківщині другу добу триває лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами
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01.05.2025 00:48
+10
Враховуючи позицію ізраїля щодо України, їх політику, їхніх противників, їх союзників, їх злочини, злочини проти них і т.п., найкраща позиція, яку можна мати стосовно цієї країни - це повністю, ПОВНІСТЮ ігнорувати її існування.
Ніяких голосувань в ООН, ніяких дипломатичних візитів і так аж до ігнорування їх лісових пожеж.
Ми не отримаємо від Ізраїлю та його союзників, ніякої подяки за це.
Ми не отримаємо подяки від їх противників за голосування проти них.
Ми можемо отримати лише потік лайна від якоїсь сторони, а ймовірніше від обох одночасно.
В даному випадку найкращий варіант - не робити взагалі нічого. В т.ч. у випадку з пожежами.
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01.05.2025 01:32
+9
Треба терміново відправити усіх ДСНСників гасити лісову пожежу у Ізраїль. Тут же їм роботи нема.
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01.05.2025 00:52
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Правила форума Совет форумчан
Ви поймайте того кацапа, що методично в теплих країнах робить піджоги .
Це їх зброя.
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01.05.2025 00:45 Ответить
не варто метати бісер перед свинями.
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01.05.2025 00:46 Ответить
У дебілів "свині" міняються трічі на тиждень.
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01.05.2025 00:48 Ответить
Згідно методики
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01.05.2025 00:58 Ответить
Собі вже допомогли ?!
На Харківщині другу добу триває лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами
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01.05.2025 00:48 Ответить
треба гасити бо де буде доживати Зеленський і Ко.
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01.05.2025 06:11 Ответить
Ти пропонуєш підставлять беззбройних ніжинських МНС-совців, під обстріл кацапів? Цікава позиція...
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01.05.2025 07:46 Ответить
Треба терміново відправити усіх ДСНСників гасити лісову пожежу у Ізраїль. Тут же їм роботи нема.
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01.05.2025 00:52 Ответить
У відповідь на пропозицію ---------- Найбільша авіакомпанія Ізраїлю відновить щоденні рейси до Москви після чотирьох місяців перерви
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01.05.2025 08:46 Ответить
Може досить думати про всіх крім українців. Або черга с дітей держслужбовців стоїть на виїзд за кордон, а тут такий героїчний привід.
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01.05.2025 00:57 Ответить
Ізраїль вирішив відновити авіасполучення з Росією
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01.05.2025 01:30 Ответить
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01.05.2025 00:59 Ответить
Все правильно, під Єрусалимом же дачі зелених чинуш можуть згоріти, а в Україні дачі і будинки тільки в дурних Микол.
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01.05.2025 01:31 Ответить
В більшості "дурних Микол" і дачі ніякої нема ...
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01.05.2025 01:32 Ответить
Повно... Купуючи овочі на стихійних риночках, по місту, ти навіть не здогадуєшся, що "дача" - поняття "багатогранне", і на більшості дач вирощується маса свіжих овочів, які ти їси... А якщо ти сидиш на виключно овочах з Ізраїлю та Єгипту - то цим ти ослабляєш прес на на економіку України з боку імпорту сільгосппродукції з цих країн ... Бо більшість "дурних Микол" їдять більш здорову продукцію з своїх "дач", залишаючи тобі можливість труїться "хімією" з великих фермерських підприємств Середземномор"я...
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01.05.2025 07:58 Ответить
там же мамуля ріма.
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01.05.2025 08:49 Ответить
Враховуючи позицію ізраїля щодо України, їх політику, їхніх противників, їх союзників, їх злочини, злочини проти них і т.п., найкраща позиція, яку можна мати стосовно цієї країни - це повністю, ПОВНІСТЮ ігнорувати її існування.
Ніяких голосувань в ООН, ніяких дипломатичних візитів і так аж до ігнорування їх лісових пожеж.
Ми не отримаємо від Ізраїлю та його союзників, ніякої подяки за це.
Ми не отримаємо подяки від їх противників за голосування проти них.
Ми можемо отримати лише потік лайна від якоїсь сторони, а ймовірніше від обох одночасно.
В даному випадку найкращий варіант - не робити взагалі нічого. В т.ч. у випадку з пожежами.
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01.05.2025 01:32 Ответить
і я про те ж - вогонь благодатний.
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01.05.2025 06:58 Ответить
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для украинских беженцев, не имеющих еврейских корней..."
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01.05.2025 05:43 Ответить
Ну так Москвич же.
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01.05.2025 06:11 Ответить
Я так розумію що треба кожному українцеві ще по єврею прихопити
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01.05.2025 07:08 Ответить
Шалом, люба моя.
Оскільки ти остаточно перейшла на "общєпрінятую", на ній я тобі і відповім.
1. Этой новости уже 3 года.
2. Постишь ты ее раз в 15-й.
3. Томер Москович уже 2 года, как уволен и именно из-за его позиции.
4. Почему страна воюющая на шести фронтах одновременно и ежедневно подвергаемая обстрелам должна(по твоему убеждению - обязана!) принимать беженцев из другой воюющей страны совершенно непонятно.
5. Как эта новость 3-хлетней давности связана с сегодняшними пожарами в Израиле.
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01.05.2025 07:28 Ответить
Прогіб нє будєт засчітан,себіга. Нічим нам Ізраїль не допомагав і не допоможе. А ось з кацапнею цілуватися-завжди будь ласка.
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01.05.2025 06:10 Ответить
Україна кожен день палає від ворожих обстрілів і що Ізраїль допоміг ?це треба треба повним недоумком бути що б не бачити цього, до того Їзраїль та країна яка нам не допомагає майже ні в чому.
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01.05.2025 07:35 Ответить
Украинской власти давно пора прекратить эти шестёрочные выходки, израиль целуется с путлером,

вот пусть он и тушит им пожары, а нам своей страной нужно заниматься!
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01.05.2025 07:49 Ответить
 
 