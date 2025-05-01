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Украина готова помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами, - Сибига
Украинское правительство готово помочь Израилю в борьбе с безумными лесными пожарами.
Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина может прислать пожарное оборудование, в частности специализированный самолет, и наших квалифицированных спасателей.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко передал соответствующее предложение израильской стороне. Даже защищаясь от агрессии дома, мы готовы помогать другим в спасении человеческих жизней", - подчеркнул глава МИД.
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Це їх зброя.
На Харківщині другу добу триває лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами
Ніяких голосувань в ООН, ніяких дипломатичних візитів і так аж до ігнорування їх лісових пожеж.
Ми не отримаємо від Ізраїлю та його союзників, ніякої подяки за це.
Ми не отримаємо подяки від їх противників за голосування проти них.
Ми можемо отримати лише потік лайна від якоїсь сторони, а ймовірніше від обох одночасно.
В даному випадку найкращий варіант - не робити взагалі нічого. В т.ч. у випадку з пожежами.
Оскільки ти остаточно перейшла на "общєпрінятую", на ній я тобі і відповім.
1. Этой новости уже 3 года.
2. Постишь ты ее раз в 15-й.
3. Томер Москович уже 2 года, как уволен и именно из-за его позиции.
4. Почему страна воюющая на шести фронтах одновременно и ежедневно подвергаемая обстрелам должна(по твоему убеждению - обязана!) принимать беженцев из другой воюющей страны совершенно непонятно.
5. Как эта новость 3-хлетней давности связана с сегодняшними пожарами в Израиле.
вот пусть он и тушит им пожары, а нам своей страной нужно заниматься!