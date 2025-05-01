Украина готова помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами, - Сибига

Украинское правительство готово помочь Израилю в борьбе с безумными лесными пожарами.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина может прислать пожарное оборудование, в частности специализированный самолет, и наших квалифицированных спасателей.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко передал соответствующее предложение израильской стороне. Даже защищаясь от агрессии дома, мы готовы помогать другим в спасении человеческих жизней", - подчеркнул глава МИД.

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