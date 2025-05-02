Мусорный полигон горит в Житомире: школы перевели на дистанционное обучение. ФОТОрепортаж
В Житомире из-за пожара на свалке перевели школы на дистанционное обучение.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области, информирует Цензор.НЕТ.
"Огнем охвачено около 800 кв. м твердых бытовых отходов. На месте происшествия работает 31 спасатель, привлечено 9 единиц техники. Сильные порывы ветра затрудняют борьбу с огнем, способствуя его быстрому распространению. Несмотря на это, спасатели прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение", - говорится в сообщении.
В 23:51 пожар на площади 1,3 га локализовали.
В то же время в мэрии Житомира приняли решение о временном изменении работы учебных заведений:
- Школы Житомира сегодня работают в дистанционном формате;
- Детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены.
Отменяются все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.
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Блин, я зрозуміла чого Маск любить россіян - він думає що місто масква В ЧЕСТЬ НЕГО
то, зрозуміло.
але, як що кацапи додумалися витрачати ракети по сміттєзвалищам, то не треба їм заважати!
чи нє?