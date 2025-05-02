Мусорный полигон горит в Житомире: школы перевели на дистанционное обучение. ФОТОрепортаж

В Житомире из-за пожара на свалке перевели школы на дистанционное обучение.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области, информирует Цензор.НЕТ.

"Огнем охвачено около 800 кв. м твердых бытовых отходов. На месте происшествия работает 31 спасатель, привлечено 9 единиц техники. Сильные порывы ветра затрудняют борьбу с огнем, способствуя его быстрому распространению. Несмотря на это, спасатели прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение", - говорится в сообщении.

В 23:51 пожар на площади 1,3 га локализовали.



















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В то же время в мэрии Житомира приняли решение о временном изменении работы учебных заведений:

Школы Житомира сегодня работают в дистанционном формате;

Детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены.

Отменяются все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.

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