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Новости Фото Пожары в Украине
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Мусорный полигон горит в Житомире: школы перевели на дистанционное обучение. ФОТОрепортаж

В Житомире из-за пожара на свалке перевели школы на дистанционное обучение.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области, информирует Цензор.НЕТ.

"Огнем охвачено около 800 кв. м твердых бытовых отходов. На месте происшествия работает 31 спасатель, привлечено 9 единиц техники. Сильные порывы ветра затрудняют борьбу с огнем, способствуя его быстрому распространению. Несмотря на это, спасатели прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение", - говорится в сообщении.

В 23:51 пожар на площади 1,3 га локализовали.

Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года
Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года
Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года
Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года
Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года
Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года
Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года
Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года
Мусорная свалка горит в Житомире 2 мая 2025 года

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине вторые сутки продолжается лесной пожар, вызванный российскими обстрелами

В то же время в мэрии Житомира приняли решение о временном изменении работы учебных заведений:

  • Школы Житомира сегодня работают в дистанционном формате;
  • Детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены.

Отменяются все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.

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Автор: 

Житомир (683) мусор (490) пожар (5955) ГСЧС (4977) Житомирская область (1395) Житомирский район (11)


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А в раше є смиттезвалища ? Поряд з масквою ?

Блин, я зрозуміла чого Маск любить россіян - він думає що місто масква В ЧЕСТЬ НЕГО
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02.05.2025 11:13 Ответить
Під Львовом горіло - рятувальники загинули - чи зробив Садовий сміттєпереробний завод - чи ше по всій Україні розпихає?
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02.05.2025 11:14 Ответить
екологія, все таке.....
то, зрозуміло.
але, як що кацапи додумалися витрачати ракети по сміттєзвалищам, то не треба їм заважати!
чи нє?
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02.05.2025 11:21 Ответить
 
 