Триває ліквідація 11 лісових пожеж на Харківщині, 5 з них пов’язані з російськими обстрілами, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На Харківщині пожежники наразі гасять 11 лісових пожеж, п’ять із яких пов’язані з російськими обстрілами.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці (4 травня, - ред.) ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га", - йдеться у повідомленні.
Загалом, на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами.
На місці пожеж працюють співробітники ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.
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