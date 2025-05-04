Унаслідок дронової атаки РФ знищено депо та відділення "Нової пошти" в Ізюмі. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі російський БпЛА поцілив у відділення і депо "Нової пошти" в Ізюмі на Харківщині.

Про це повідомила компанія, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок влучання БпЛА виникла масштабна пожежа.



Повідомляється, що в момент удару депо та відділення не працювали. Сума збитків встановлюється.

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"Протягом неділі можливі затримки доставки по Ізюму і найближчим населеним пунктам. Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", - додали в компанії.

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