Унаслідок дронової атаки РФ знищено депо та відділення "Нової пошти" в Ізюмі. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі російський БпЛА поцілив у відділення і депо "Нової пошти" в Ізюмі на Харківщині.
Про це повідомила компанія, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок влучання БпЛА виникла масштабна пожежа.
Повідомляється, що в момент удару депо та відділення не працювали. Сума збитків встановлюється.
"Протягом неділі можливі затримки доставки по Ізюму і найближчим населеним пунктам. Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", - додали в компанії.
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тим більше Зеклована , який мріє на переговори
з кремлівським ублюдком і терористом 😡