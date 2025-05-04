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Новини Фото Обстріли Харківщини Атака БпЛА на Ізюм
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Унаслідок дронової атаки РФ знищено депо та відділення "Нової пошти" в Ізюмі. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі російський БпЛА поцілив у відділення і депо "Нової пошти" в Ізюмі на Харківщині.

Про це повідомила компанія, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок влучання БпЛА виникла масштабна пожежа.

Повідомляється, що в момент удару депо та відділення не працювали. Сума збитків встановлюється.

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Удар по Новій пошті в Ізюмі

"Протягом неділі можливі затримки доставки по Ізюму і найближчим населеним пунктам. Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", - додали в компанії.

Удар по Новій пошті в Ізюмі

Також дивіться: Рашисти вдарили "Шахедами" по Ізюмщині: горіло поштове відділення, зруйновано сільраду в Левківці. ФОТО

Удар по Новій пошті в Ізюмі
Удар по Новій пошті в Ізюмі
Удар по Новій пошті в Ізюмі

Автор: 

обстріл (28657) Ізюм (333) Нова пошта (345) Харківська область (879) Ізюмський район (72)


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Поздравить ватных тварюк с 9 мая мы должны всенепременно.
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04.05.2025 16:06 Відповісти
Ху@ло тероризує Украіну цілодобово і нікого не боїться,
тим більше Зеклована , який мріє на переговори
з кремлівським ублюдком і терористом 😡
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04.05.2025 16:17 Відповісти
У депо "Нової пошти" йшла таємна нарада НАТівських генералів?
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04.05.2025 16:23 Відповісти
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04.05.2025 16:39 Відповісти
 
 