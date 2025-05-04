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Новини Фото Атака БпЛА на Ізюм
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Рашисти вдарили "Шахедами" по Ізюмщині: горіло поштове відділення, зруйновано сільраду в Левківці. ФОТО

Вночі 4 травня 2025 року війська РФ атакували безпілотниками населені пункти Ізюмського району на Харківщині: є руйнації, виникли пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа, площею 500 кв.м. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.

"У с. Левківка Ізюмського району горів навчальний закладна площі 200 кв.м. А ще - складська будівля й трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради", - йдеться у повідомленні.

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наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму

Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.

Автор: 

ДСНС (5118) Шахед (1040) Харківська область (879) Ізюмський район (72)


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