Рашисты ударили "Шахедами" по Изюмскому району: горело почтовое отделение, разрушен сельсовет в Левковке. ФОТО
Ночью 4 мая 2025 года войска РФ атаковали беспилотниками населенные пункты Изюмского района Харьковской области: есть разрушения, возникли пожары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар, площадью 500 кв.м. Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома.
"В с. Левковка Изюмского района горело учебное заведение на площади 200 кв.м. А еще - складское здание и трава на открытой территории. Кроме того, частично разрушено здание сельсовета", - говорится в сообщении.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль