Рашисты ударили "Шахедами" по Изюмскому району: горело почтовое отделение, разрушен сельсовет в Левковке. ФОТО

Ночью 4 мая 2025 года войска РФ атаковали беспилотниками населенные пункты Изюмского района Харьковской области: есть разрушения, возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар, площадью 500 кв.м. Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома.

"В с. Левковка Изюмского района горело учебное заведение на площади 200 кв.м. А еще - складское здание и трава на открытой территории. Кроме того, частично разрушено здание сельсовета", - говорится в сообщении.

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Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.