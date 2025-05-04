Вследствие дронной атаки РФ уничтожено депо и отделение "Новой почты" в Изюме. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня ночью российский БпЛА попал в отделение и депо "Новой почты" в Изюме на Харьковщине.
Об этом сообщила компания, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вследствие попадания БпЛА возник масштабный пожар.
Сообщается, что в момент удара депо и отделение не работали. Сумма ущерба устанавливается.
"В течение воскресенья возможны задержки доставки по Изюму и ближайшим населенным пунктам. Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость", - добавили в компании.
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тим більше Зеклована , який мріє на переговори
з кремлівським ублюдком і терористом 😡