Вследствие дронной атаки РФ уничтожено депо и отделение "Новой почты" в Изюме. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью российский БпЛА попал в отделение и депо "Новой почты" в Изюме на Харьковщине.

Об этом сообщила компания, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие попадания БпЛА возник масштабный пожар.



Сообщается, что в момент удара депо и отделение не работали. Сумма ущерба устанавливается.

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"В течение воскресенья возможны задержки доставки по Изюму и ближайшим населенным пунктам. Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость", - добавили в компании.

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