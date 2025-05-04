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Новости Фото Обстрелы Харьковщина Атака БпЛА на Изюм
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Вследствие дронной атаки РФ уничтожено депо и отделение "Новой почты" в Изюме. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью российский БпЛА попал в отделение и депо "Новой почты" в Изюме на Харьковщине.

Об этом сообщила компания, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие попадания БпЛА возник масштабный пожар.

Сообщается, что в момент удара депо и отделение не работали. Сумма ущерба устанавливается.

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Удар по Новой почте в Изюми

"В течение воскресенья возможны задержки доставки по Изюму и ближайшим населенным пунктам. Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость", - добавили в компании.

Удар по Новой почте в Изюми

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Удар по Новой почте в Изюми
Удар по Новой почте в Изюми
Удар по Новой почте в Изюми

Автор: 

обстрел (27336) Изюм (272) Новая почта (62) Харьковская область (872) Изюмский район (73)


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Поздравить ватных тварюк с 9 мая мы должны всенепременно.
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04.05.2025 16:06 Ответить
Ху@ло тероризує Украіну цілодобово і нікого не боїться,
тим більше Зеклована , який мріє на переговори
з кремлівським ублюдком і терористом 😡
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04.05.2025 16:17 Ответить
У депо "Нової пошти" йшла таємна нарада НАТівських генералів?
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04.05.2025 16:23 Ответить
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04.05.2025 16:39 Ответить
 
 