Продолжается ликвидация 11 лесных пожаров на Харьковщине, 5 из них связаны с российскими обстрелами, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Харьковщине пожарные сейчас тушат 11 лесных пожаров, пять из которых связаны с российскими обстрелами.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром (4 мая. - Ред.) враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. Вследствие обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га", - говорится в сообщении.
В общем, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами.
На месте пожаров работают сотрудники ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов.
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