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Новости Фото Пожары на Харьковщине
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Продолжается ликвидация 11 лесных пожаров на Харьковщине, 5 из них связаны с российскими обстрелами, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине пожарные сейчас тушат 11 лесных пожаров, пять из которых связаны с российскими обстрелами.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром (4 мая. - Ред.) враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. Вследствие обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га", - говорится в сообщении.

пожары в Харьковской области

В общем, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами.

пожары в Харьковской области

На месте пожаров работают сотрудники ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов.

пожары в Харьковской области

пожары в Харьковской области

пожары в Харьковской области

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Автор: 

обстрел (27336) пожар (5956) ГСЧС (4979) Харьковская область (872)


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Треба запускати дрони на свинособачу тайгу...
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04.05.2025 17:05 Ответить
Літо скоро, карма кацапів наздожене..
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04.05.2025 17:10 Ответить
Амінь!
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04.05.2025 17:15 Ответить
"Карма"...хороша назва для української ракети великої дальності та потужності.
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04.05.2025 18:03 Ответить
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04.05.2025 17:33 Ответить
Існування кацапів- загибель планети.
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04.05.2025 18:29 Ответить
 
 