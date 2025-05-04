Продолжается ликвидация 11 лесных пожаров на Харьковщине, 5 из них связаны с российскими обстрелами, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине пожарные сейчас тушат 11 лесных пожаров, пять из которых связаны с российскими обстрелами.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром (4 мая. - Ред.) враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. Вследствие обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га", - говорится в сообщении.

В общем, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами.

На месте пожаров работают сотрудники ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов.

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