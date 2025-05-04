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Новости Пожары на Харьковщине
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Пожары на Харьковщине: в лесу детонируют российские боеприпасы, огонь добрался до домов, готовится эвакуация жителей

пожары в Харьковской области

В Изюмском районе Харьковской области лесной пожар уже охватил площадь в 20 гектаров, готовится эвакуация местных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензорю.НЕТ.

"В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими войсками во время оккупации. Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса", - отметил он.

Также сообщается, что на месте работают подразделения ГСЧС, в частности пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов.

"Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой", - добавил глава ОВА.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что на Харьковщине пожарные сейчас тушат 11 лесных пожаров, пять из которых связаны с российскими обстрелами.

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пожар (5956) эвакуация (2078) Харьковская область (872) Изюмский район (73)


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а чому ті БК не прибрали? Невже ЗСУ вони не були потрібні?
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04.05.2025 16:57 Ответить
Дійсно. Схоже на якусь брехню.
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04.05.2025 16:58 Ответить
Чому у вас не виникає думки, що той БК просто не знайшли, чи то був схрон кацапів і про нього не знали?
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04.05.2025 17:24 Ответить
Ага: коментарі - агінь!!
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04.05.2025 18:08 Ответить
Треба цілеспрямовано нашими дронами підпалювати російські ліси. Хай відволікаються на гасіння пожеж.
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04.05.2025 17:04 Ответить
У лісі детонують **********. Вогонь дістався до житлових будинків. Ситуація складна, але контрольована.
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04.05.2025 17:36 Ответить
 
 