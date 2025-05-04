Пожары на Харьковщине: в лесу детонируют российские боеприпасы, огонь добрался до домов, готовится эвакуация жителей

В Изюмском районе Харьковской области лесной пожар уже охватил площадь в 20 гектаров, готовится эвакуация местных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензорю.НЕТ.

"В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими войсками во время оккупации. Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса", - отметил он.

Также сообщается, что на месте работают подразделения ГСЧС, в частности пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов.



"Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой", - добавил глава ОВА.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что на Харьковщине пожарные сейчас тушат 11 лесных пожаров, пять из которых связаны с российскими обстрелами.