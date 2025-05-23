РФ атаковала "шахедами" Киевскую область, под ударом жилой сектор. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали Обуховский район Киевской области беспилотниками. Под ударом жилой сектор.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Пожарные быстро ликвидировали пожар, возникший в одном из жилых домов. Также повреждения получили 5 частных домов, гараж, хозяйственная постройка, транспортные средства", - говорится в сообщении.
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Bad Robot
показать весь комментарий23.05.2025 10:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
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Single
показать весь комментарий23.05.2025 11:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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