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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
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РФ атаковала "шахедами" Киевскую область, под ударом жилой сектор. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Обуховский район Киевской области беспилотниками. Под ударом жилой сектор.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожарные быстро ликвидировали пожар, возникший в одном из жилых домов. Также повреждения получили 5 частных домов, гараж, хозяйственная постройка, транспортные средства", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ликвидирован пожар на Белоцерковской ТЭЦ: погибли 2 человека (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

РФ нанесла удар шахедами по Киевской области 23 мая 2025 года
РФ нанесла удар шахедами по Киевской области 23 мая 2025 года
РФ нанесла удар шахедами по Киевской области 23 мая 2025 года
РФ нанесла удар шахедами по Киевской области 23 мая 2025 года

Автор: 

Киевская область (4186) обстрел (27652) Обуховский район (15)


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падли московϟϟкі...
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23.05.2025 10:58 Ответить
Зовні, дуже схоже на Кончу Заспу, вроді на маєток богатирьової!???
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23.05.2025 10:59 Ответить
Ото маєток...
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23.05.2025 11:06 Ответить
 
 