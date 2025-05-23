РФ атаковала "шахедами" Киевскую область, под ударом жилой сектор. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Обуховский район Киевской области беспилотниками. Под ударом жилой сектор.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожарные быстро ликвидировали пожар, возникший в одном из жилых домов. Также повреждения получили 5 частных домов, гараж, хозяйственная постройка, транспортные средства", - говорится в сообщении.

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