Дроны РФ атаковали Черниговщину: пострадал местный житель. ФОТОрепортаж
В приграничном селе Новгород-Северской громады на Черниговщине в результате российской атаки пострадал гражданский мужчина.
Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, нападение произошло вчера вечером, вероятно, с использованием ударного беспилотника типа "Молния". Пострадавшим оказался 29-летний местный житель, который, по предварительным данным, получил контузию.
Кроме того, в Нежинском районе сегодня утром в результате взрывов повреждены здания и техника одного из сельскохозяйственных предприятий. Обстоятельства уточняются.
По информации районной военной администрации, в течение прошлых суток русские войска осуществили 48 обстрелов Черниговщины. В целом зафиксировано 92 взрыва в 20 населенных пунктах.
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