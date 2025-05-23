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Новости Фото Атака дронов на Черниговщину
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Дроны РФ атаковали Черниговщину: пострадал местный житель. ФОТОрепортаж

В приграничном селе Новгород-Северской громады на Черниговщине в результате российской атаки пострадал гражданский мужчина.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Российский дрон ранил мужчину в Черниговской области

По его словам, нападение произошло вчера вечером, вероятно, с использованием ударного беспилотника типа "Молния". Пострадавшим оказался 29-летний местный житель, который, по предварительным данным, получил контузию.

Кроме того, в Нежинском районе сегодня утром в результате взрывов повреждены здания и техника одного из сельскохозяйственных предприятий. Обстоятельства уточняются.

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Российский дрон ранил мужчину в Черниговской области
Российский дрон ранил мужчину в Черниговской области

По информации районной военной администрации, в течение прошлых суток русские войска осуществили 48 обстрелов Черниговщины. В целом зафиксировано 92 взрыва в 20 населенных пунктах.

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Автор: 

обстрел (27652) Черниговская область (1152)


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