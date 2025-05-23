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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли Покровский и Краматорский районы, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области: города Белицкое, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Родинское, Славянск, поселки Бересток, Алексеево-Дружковка, Райгородок, Яровая, села Андреевка-Клевцово, Иванополье, Кондратовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

На Мирноград россияне сбросили 2 авиабомбы, частично разрушили 2 многоэтажки.

22 мая в 12:25 проведены поисково-спасательные и другие неотложные работы по поиску пострадавших на месте вражеского обстрела, который произошел в ночь с 21 на 22 мая в городе Родинское. Во время разбора завалов обнаружено тело погибшего мужчины.

Около 12:30 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел (тип вооружения устанавливается) частного сектора северной части Покровска. В результате вражеской атаки гражданская женщина 1969 г.р. погибла и получил ранения гражданский мужчина 1970 г.р. Поврежден частный жилой дом.

Тремя дронами враг атаковал Белицкое, повредив 2 многоквартирных и частный дома, а также гражданский автомобиль.

Краматорский район

По Райгородку россияне попали ударным БПЛА самолетного типа "Ланцет" - убили гражданское лицо, еще одно ранили, повредили 2 магазина, торговый павильон, перевозочный киоск, гражданское авто.

Константиновка выдержала пять обстрелов - один человек погиб, двое жителей были ранены. Повреждены 6 частных домов и предприятие.

В Краматорске вражеские БПЛА повредили типографию и столовую, в Славянске - нежилые помещения.

В Дружковке поврежден частный дом, а в соседней Кондратовке дрон "Ланцет" ударил по гражданскому авто. В Алексеево-Дружковке - три поврежденных дома.

На Иванополье Константиновской громады Россия сбросила две авиабомбы "КАБ-250" - разрушениям подверглись три частных дома, котельная, скважина питьевой воды и детская площадка.

В Лимане в результате обстрела из ствольной артиллерии повреждены 2 многоквартирных дома, 8 хозяйственных построек и гараж.

За сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 220 человек, в том числе 32 ребенка.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2295) обстрел (27652) Донецкая область (9910) Покровск (630) Мирноград (75) Краматорский район (322) Покровский район (660) Дружковка (19) Райгородок (6) Константиновка (31) Родинское (28) Иванополье (20) Лиман (60) Белицкое (19)


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