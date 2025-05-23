Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли Покровский и Краматорский районы, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области: города Белицкое, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Родинское, Славянск, поселки Бересток, Алексеево-Дружковка, Райгородок, Яровая, села Андреевка-Клевцово, Иванополье, Кондратовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

На Мирноград россияне сбросили 2 авиабомбы, частично разрушили 2 многоэтажки.

22 мая в 12:25 проведены поисково-спасательные и другие неотложные работы по поиску пострадавших на месте вражеского обстрела, который произошел в ночь с 21 на 22 мая в городе Родинское. Во время разбора завалов обнаружено тело погибшего мужчины.

Около 12:30 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел (тип вооружения устанавливается) частного сектора северной части Покровска. В результате вражеской атаки гражданская женщина 1969 г.р. погибла и получил ранения гражданский мужчина 1970 г.р. Поврежден частный жилой дом.

Тремя дронами враг атаковал Белицкое, повредив 2 многоквартирных и частный дома, а также гражданский автомобиль.

Краматорский район

По Райгородку россияне попали ударным БПЛА самолетного типа "Ланцет" - убили гражданское лицо, еще одно ранили, повредили 2 магазина, торговый павильон, перевозочный киоск, гражданское авто.

Константиновка выдержала пять обстрелов - один человек погиб, двое жителей были ранены. Повреждены 6 частных домов и предприятие.

В Краматорске вражеские БПЛА повредили типографию и столовую, в Славянске - нежилые помещения.

В Дружковке поврежден частный дом, а в соседней Кондратовке дрон "Ланцет" ударил по гражданскому авто. В Алексеево-Дружковке - три поврежденных дома.

На Иванополье Константиновской громады Россия сбросила две авиабомбы "КАБ-250" - разрушениям подверглись три частных дома, котельная, скважина питьевой воды и детская площадка.

В Лимане в результате обстрела из ствольной артиллерии повреждены 2 многоквартирных дома, 8 хозяйственных построек и гараж.

За сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 220 человек, в том числе 32 ребенка.

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