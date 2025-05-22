Россияне атаковали FPV-дроном Родинское в Донецкой области: ранен водитель ГСЧС
В городе Родинское Донецкой области ночью с 21 на 22 мая во время выполнения служебных обязанностей получил ранения водитель ГСЧС в результате удара российского FPV-дрона.
Об этом сообщает пресс-служба Покровской территориальной громады, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того отмечается, что 21 мая в 14:05 к диспетчеру ГСЧС поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов Покровска. Возгорание стало следствием обстрела 19 мая авиабомбой ФАБ-250 из УМПК. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Из-за ситуации безопасности силы и средства ГСЧС к тушению не привлекались.
