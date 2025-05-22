Росіяни атакували FPV-дроном Родинське на Донеччині: поранено водія ДСНС

У місті Родинське Донецької області вночі з 21 на 22 травня під час виконання службових обов’язків зазнав поранень водій ДСНС внаслідок удару російського FPV-дрона.

Крім того зазначається, що 21 травня о 14:05 до диспетчера ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в одному з багатоквартирних будинків Покровська. Займання стало наслідком обстрілу 19 травня авіабомбою ФАБ-250 з УМПК. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило. Через безпекову ситуацію сили та засоби ДСНС до гасіння не залучались.

