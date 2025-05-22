Дрон-камікадзе прилетів в окупанта, який варив "хавчик для пацанов". ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе влучив в окупанта, який куховарив для своїх спільників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник "перекинув" вариво під час трансляції на одному із стрімінгових сервісів.

Увага! Ненормативна лексика!

