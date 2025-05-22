УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9510 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ліквідація російських окупантів
10 782 50

Дрон-камікадзе прилетів в окупанта, який варив "хавчик для пацанов". ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе влучив в окупанта, який куховарив для своїх спільників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник "перекинув" вариво під час трансляції на одному із стрімінгових сервісів.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів проходять повз свого пораненого поплічника, який навкарачки повзе їм назустріч. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18544) знищення (8076) дрони (5363)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Голівуд відпочиває.
показати весь коментар
22.05.2025 11:50 Відповісти
+14
яке біосміття!! І як його багато на болотах....
показати весь коментар
22.05.2025 11:54 Відповісти
+13
нагадало сценку про троллів з фільму Хоббіт : Несподівана подорож ..
показати весь коментар
22.05.2025 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бєдний хавчік...
показати весь коментар
22.05.2025 11:49 Відповісти
...закрився назавжди

.
показати весь коментар
22.05.2025 12:30 Відповісти
😁
показати весь коментар
22.05.2025 16:16 Відповісти
Голівуд відпочиває.
показати весь коментар
22.05.2025 11:50 Відповісти
Оскара в студію. Без слів
показати весь коментар
22.05.2025 11:50 Відповісти
трамп лично тебе об этом говорил? или венс?!
показати весь коментар
22.05.2025 12:07 Відповісти
получились витрiшки... Смачного/
показати весь коментар
22.05.2025 11:51 Відповісти
яке біосміття!! І як його багато на болотах....
показати весь коментар
22.05.2025 11:54 Відповісти
Все !
Болото суцільне сміття !

.
показати весь коментар
22.05.2025 12:31 Відповісти
То цей ще хоч куховарити вмів...)
показати весь коментар
22.05.2025 16:08 Відповісти
Це можна сказати коли спробувати їх стряпню... А тепер ми про це не визнаємо...
показати весь коментар
22.05.2025 16:20 Відповісти
Хорошая мисля приходить опосля.
показати весь коментар
22.05.2025 11:55 Відповісти
Цікаво
"Хорошая мысля приходить опосля" - это румынская поговорка, которая в переводе на русский язык означает "Хорошая мысль приходит позже". Она отражает идею о том, что иногда хорошие идеи или решения приходят не сразу, а лишь после того, как мы немного подумали, отдохнули или столкнулись с проблемой.
показати весь коментар
22.05.2025 11:57 Відповісти
Звідки така інфа про приказку, жодного руминського слова?
показати весь коментар
22.05.2025 12:55 Відповісти
гугль
А з українського IP такого нема. Хитрий Брін.
показати весь коментар
22.05.2025 13:22 Відповісти
Не знаходжу, можна посилання?
показати весь коментар
22.05.2025 14:09 Відповісти
Search Gogle for "Хорошая мисля приходить опосля." з румунського ІР.
Перше посилання - "Обзор от ИИ"
показати весь коментар
22.05.2025 14:14 Відповісти
Якщо Ви бачите посилання, то скиньте будь ласка, не знаходить.
показати весь коментар
22.05.2025 14:29 Відповісти
Краще б отрути скинули в "хавчик" .
показати весь коментар
22.05.2025 11:56 Відповісти
Подумав, що то стефанчуки з ВРУ, підробляють куховарством, щоб тещі за кімнату платити справно…
А воно, он, що виявилося?!
показати весь коментар
22.05.2025 11:58 Відповісти
нагадало сценку про троллів з фільму Хоббіт : Несподівана подорож ..
показати весь коментар
22.05.2025 11:59 Відповісти
Це ж було вже.
показати весь коментар
22.05.2025 12:00 Відповісти
І ще буде.

.
показати весь коментар
22.05.2025 12:32 Відповісти
і порівняно давно...
показати весь коментар
22.05.2025 12:56 Відповісти
Сергій Яковенко ще не бачив, а можливо в нього погана
ROM (Read Only Memory)
показати весь коментар
22.05.2025 13:46 Відповісти
пацаны пахавают свежего мяса ))
показати весь коментар
22.05.2025 12:07 Відповісти
Чого ж не похавають хавчик? З твоїм гімном і похавають, смачного
показати весь коментар
22.05.2025 12:20 Відповісти
Тепер пацани похавають свіжої свининки
показати весь коментар
22.05.2025 12:21 Відповісти
Хорошо подловив дрона, і як в воду дивився, щас прилетить)))
показати весь коментар
22.05.2025 12:22 Відповісти
Браво! Браво! Браво!
показати весь коментар
22.05.2025 12:25 Відповісти
Скороварка рванула!!! 👌
показати весь коментар
22.05.2025 12:35 Відповісти
Кацапе, не втрачай уваги,
як вариш харч для андрофагів!
показати весь коментар
22.05.2025 12:38 Відповісти
Бидло кацепське )))
На воротнічок а не хавчик.
По йогурту й спать ))))
показати весь коментар
22.05.2025 12:53 Відповісти
З.ба.ся разом з хавчіком і назавжди.
показати весь коментар
22.05.2025 12:53 Відповісти
А ведь предупреждали деюбила,что надо утикать .....
Вот за пацанов радостно!
Голодными остались,упыри!
Слава ЗСУ !
показати весь коментар
22.05.2025 13:02 Відповісти
тепер кобзона пригощає.
показати весь коментар
22.05.2025 13:03 Відповісти
Замість супа вийшов біфштекс з кровью. Теж не погано.
показати весь коментар
22.05.2025 13:12 Відповісти
Українська приправа прилетіла.
показати весь коментар
22.05.2025 13:48 Відповісти
Відео не свіже,але красиве.Для ворога повчальне - нехрін лізти за мільйоном,бо й копійка не знадобиться.
показати весь коментар
22.05.2025 15:33 Відповісти
Не знаю що він там варив, але будуть смаженого ' кабана ' їсти.
показати весь коментар
22.05.2025 18:05 Відповісти
********, по-моему
показати весь коментар
22.05.2025 21:03 Відповісти
Какой упитанный русак. Зная кацапов, пацаны, в любом случае, похавают.
показати весь коментар
22.05.2025 23:29 Відповісти
щи стали борщиком
показати весь коментар
23.05.2025 08:04 Відповісти
 
 