Дрон-камікадзе прилетів в окупанта, який варив "хавчик для пацанов". ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе влучив в окупанта, який куховарив для своїх спільників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник "перекинув" вариво під час трансляції на одному із стрімінгових сервісів.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+21 швеллер
22.05.2025 11:54
+14 Василь Васько #582549
22.05.2025 11:54
+13 Dima30
22.05.2025 11:59
Болото суцільне сміття !
"Хорошая мысля приходить опосля" - это румынская поговорка, которая в переводе на русский язык означает "Хорошая мысль приходит позже". Она отражает идею о том, что иногда хорошие идеи или решения приходят не сразу, а лишь после того, как мы немного подумали, отдохнули или столкнулись с проблемой.
А з українського IP такого нема. Хитрий Брін.
Перше посилання - "Обзор от ИИ"
А воно, он, що виявилося?!
ROM (Read Only Memory)
як вариш харч для андрофагів!
На воротнічок а не хавчик.
По йогурту й спать ))))
Вот за пацанов радостно!
Голодными остались,упыри!
Слава ЗСУ !