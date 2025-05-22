Двоє окупантів проходять повз свого пораненого поплічника, який навкарачки повзе їм назустріч. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів проходять повз свого пораненого поплічника, який навкарачки повзе їм назустріч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ще цілі росіяни мимохіть глянули на свого спільника і пішли далі.

Увага! Ненормативна лексика!

