УКР
Порядки у російській армії
11 442 23

Двоє окупантів проходять повз свого пораненого поплічника, який навкарачки повзе їм назустріч. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів проходять повз свого пораненого поплічника, який навкарачки повзе їм назустріч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ще цілі росіяни мимохіть глянули на свого спільника і пішли далі.

Дивіться: Двоє окупантів навколішки повзуть полем на штурм. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Окупант "вигулює" свого поплічника, який повзе за ним навкарачки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18544) медицина (2161) поранення (2836) русский мир (482)
«Двіжуха» трупінська, московитів-окупантів!!
Трамп за них, ну дуже нервує, навіть їсти не може…
показати весь коментар
22.05.2025 09:45 Відповісти
Не може їсти ? Він сосе
показати весь коментар
22.05.2025 10:19 Відповісти
ім нє па путі, хоча кінцева одна і та ж.
показати весь коментар
22.05.2025 09:46 Відповісти
Це ті самі братушкі на яких чекають наші ждуни совкодрочери.
показати весь коментар
22.05.2025 09:47 Відповісти
- Шо там, мужик? До Лондона далєко?
- Та, нє - там за углом...
показати весь коментар
22.05.2025 09:49 Відповісти
рузскіє сваїх нє брасают! Ані на ніх болт кладут!
показати весь коментар
22.05.2025 09:51 Відповісти
Або добивають...
показати весь коментар
22.05.2025 11:13 Відповісти
Повзе в тил, вони що, мали його взяти з собою, назад у окопи понести?
показати весь коментар
22.05.2025 11:58 Відповісти
Орда

.
показати весь коментар
22.05.2025 12:57 Відповісти
По.. й
показати весь коментар
22.05.2025 10:12 Відповісти
Чого накинулись на двох 3,14дарів? Вони ж проходячи поруч з отім третим 3,14дором привітались та побажали йому гарного дня та подорожі.
показати весь коментар
22.05.2025 10:15 Відповісти
😃👍
показати весь коментар
22.05.2025 18:28 Відповісти
А що дивуватися? Повзли би їхні матері, вони би так само пройшли повз
показати весь коментар
22.05.2025 10:30 Відповісти
не обобрали и слава гундяеву!)
показати весь коментар
22.05.2025 10:30 Відповісти
и бутылку в жопу не засунули ?
показати весь коментар
22.05.2025 10:36 Відповісти
Ну может у них режим экономии патронов. А так бы конечно помогли
показати весь коментар
22.05.2025 10:41 Відповісти
Нормальное левостороннее движение!
показати весь коментар
22.05.2025 12:44 Відповісти
конвеєр утилізації кацапні
показати весь коментар
22.05.2025 11:07 Відповісти
вітаю, друже! Де ти був? Я тут енгельсівську посіпаку пинав ))
показати весь коментар
22.05.2025 21:05 Відповісти
Привіт. та щось він мені не траплявся пару днів, я не всі теми коменти читаю. але було теж його тролив.
показати весь коментар
22.05.2025 22:46 Відповісти
я те ж не бачу його ... затихарився падло ... чи оплакує самогубство Портнова ))
показати весь коментар
23.05.2025 20:09 Відповісти
не узнали в нем примата
показати весь коментар
22.05.2025 14:08 Відповісти
Зліва,типу,горила
показати весь коментар
22.05.2025 15:34 Відповісти
 
 