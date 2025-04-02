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Двоє окупантів навколішки повзуть полем на штурм. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів полем повзуть навкарачки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що принаймні один із них волочить за собою зброю.  

"Русские идут! Українська аеророзвідка фіксує стрімку атаку путінських печенігів із каліч-полків", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Підрозділ армії РФ під "Прощание славянки" марширує повз кладовище, на якому копають могили для ліквідованих в Україні окупантів. ВIДЕО

Також дивіться: Окупант у переліску фільмує тіла своїх спільників: "Без ног, без ничего валяется. Два в куче лежат. У этого полбашки нету. Трупов шесть нах#й". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) штурм (231) русский мир (450) дрони (4662)


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Топ коментарі
+7
В них традиція така - все раком.
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02.04.2025 13:39
+3
Дрон уже взлетів...?
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02.04.2025 13:40
+3
в кацапской дурке)
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02.04.2025 14:21
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Таргани
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02.04.2025 13:38 Відповісти
В них традиція така - все раком.
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02.04.2025 13:39 Відповісти
Це ж очєвьідно.
Перший типа "самка",
а другий типа "самєць".
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04.04.2025 00:51 Відповісти
Дрон уже взлетів...?
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02.04.2025 13:40 Відповісти
... ля. Це реальна така музика у кацапів чи то десь в дурці записали?...
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02.04.2025 13:47 Відповісти
в кацапской дурке)
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02.04.2025 14:21 Відповісти
Хіба це не те саме? 😁
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02.04.2025 14:22 Відповісти
Фпирёд, на Бирлин! 😂
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02.04.2025 14:19 Відповісти
Той що ззаду ,ще й стволом землю загрібає , мабуть думає що буде з нього кудись попадати.
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02.04.2025 14:22 Відповісти
А расстрелять тех, кто их на такой штурм послал, наверное, лишняя хромосома не позволяет
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02.04.2025 14:30 Відповісти
Нагадує галапагоських черепах після спарювання.
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02.04.2025 14:45 Відповісти
- Русскіє ідут!
- А вони точно йдуть?
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02.04.2025 14:58 Відповісти
Они ползут потому чтобы с дронов их не было видно.. )
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02.04.2025 15:29 Відповісти
Можна ще карнавальні костюми тварин одягнути, тоді за місцеву фауну зійдуть.
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02.04.2025 15:39 Відповісти
Зомбі-апокаліпсіс - без голови повзуть живі трупи
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02.04.2025 15:34 Відповісти
Це фанати Кобздона. Із останніх сил намагаються потрапити на його концерт.)
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02.04.2025 15:40 Відповісти
І так да самаво Ламанша-бєдалагі...
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02.04.2025 16:37 Відповісти
Квадробери?
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02.04.2025 16:38 Відповісти
квадробери може?
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02.04.2025 16:41 Відповісти
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02.04.2025 17:03 Відповісти
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02.04.2025 19:18 Відповісти
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02.04.2025 22:09 Відповісти
 
 