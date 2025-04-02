Двоє окупантів навколішки повзуть полем на штурм. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів полем повзуть навкарачки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що принаймні один із них волочить за собою зброю.

"Русские идут! Українська аеророзвідка фіксує стрімку атаку путінських печенігів із каліч-полків", - зазначає у коментарі автор публікації.

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