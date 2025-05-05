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Новини Відео
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Окупант "вигулює" свого поплічника, який повзе за ним навкарачки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому один окупант йде стежкою, а за ним навкарачки повзе його поплічник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про причини такої поведінки росіян нічого не відомо.

"Російський терорист вигулює свого друга наче собаку. Можливо повзучий орк в чомусь провинився і тепер його водять на повідку, можливо напився до такого стану. Важко здогадатись що в них в голові", - зазначається у коментарі до публікції.

Дивіться: Лавров обговорює із вірменською делегацією рух квадроберів: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВIДЕО

Також дивіться: Священник із РПЦ пропонує заборонити квадроберам користуватися туалетним папером: "Пусть вылизывают там, как кошечка". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) знущання (97) русский мир (453) квадробери (3)


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Топ коментарі
+4
Квадроп#дер
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05.05.2025 14:03
+4
Рольові ігри. Прелюдія
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05.05.2025 14:03
+2
Квадробери ?
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05.05.2025 14:06
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Квадроп#дер
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05.05.2025 14:03 Відповісти
Рольові ігри. Прелюдія
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05.05.2025 14:03 Відповісти
То в"їбіт - шоб вони не дуркували - ділов то!
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05.05.2025 14:05 Відповісти
... нє допуская нікакіх піротонітов !

.
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05.05.2025 14:15 Відповісти
Квадробери ?
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05.05.2025 14:06 Відповісти
Русскіє...
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05.05.2025 14:07 Відповісти
к параду готуються, на "красной площади"! це тобі не хухри-мухри
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05.05.2025 14:22 Відповісти
в кацапоармії зараз модно мати свого ручного квадробера.
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05.05.2025 14:06 Відповісти
Угу...Такий собі улюбленець підрозділу."Син" полка.
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05.05.2025 14:20 Відповісти
та нє, мода так поширилась, що квадробер, а то і два, є у кожному відділенні.
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05.05.2025 14:26 Відповісти
"...вигулює свого друга наче собаку ..."

Коментатор, мабудь, ніколи не бачив, як собака поводить себе на прогулянці !
Це собака - це безхребетна кацапська мразота...
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05.05.2025 14:11 Відповісти
Де ВОГи?
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05.05.2025 14:12 Відповісти
Негуйово вони себе чухают - можут собі позволити собак вигулювати
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05.05.2025 14:15 Відповісти
Інтелігенція.Дама підар з собачкою.
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05.05.2025 14:22 Відповісти
Барани тільки для кадирівців, а бандити москалі мають своїх улюбленців
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05.05.2025 14:30 Відповісти
*************...)))
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05.05.2025 14:31 Відповісти
Та придивіться! Він у нього "костиля" забрав! Тому й повзе той рачки...
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05.05.2025 14:32 Відповісти
Шо в них в голові? А шо у кацапа може бути в голові? Та нічого!
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05.05.2025 14:36 Відповісти
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05.05.2025 14:44 Відповісти
Не звернули увагу на поля?А озимина повсходила.Значить осінню тут ще була Україна бо засіяно.
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05.05.2025 15:29 Відповісти
 
 