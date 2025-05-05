Окупант "вигулює" свого поплічника, який повзе за ним навкарачки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому один окупант йде стежкою, а за ним навкарачки повзе його поплічник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про причини такої поведінки росіян нічого не відомо.

"Російський терорист вигулює свого друга наче собаку. Можливо повзучий орк в чомусь провинився і тепер його водять на повідку, можливо напився до такого стану. Важко здогадатись що в них в голові", - зазначається у коментарі до публікції.

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