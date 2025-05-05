Окупант "вигулює" свого поплічника, який повзе за ним навкарачки. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому один окупант йде стежкою, а за ним навкарачки повзе його поплічник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про причини такої поведінки росіян нічого не відомо.
"Російський терорист вигулює свого друга наче собаку. Можливо повзучий орк в чомусь провинився і тепер його водять на повідку, можливо напився до такого стану. Важко здогадатись що в них в голові", - зазначається у коментарі до публікції.
Топ коментарі
+4 Web Sergii
показати весь коментар05.05.2025 14:03
+4 Dmitry Klaus
показати весь коментар05.05.2025 14:03
+2 Псамметих II
показати весь коментар05.05.2025 14:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Коментатор, мабудь, ніколи не бачив, як собака поводить себе на прогулянці !
Це собака - це безхребетна кацапська мразота...
Дамапідар з собачкою.