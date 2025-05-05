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Оккупант "выгуливает" своего пособника, который ползет за ним на четвереньках. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой один оккупант идет по тропинке, а за ним на четвереньках ползет его товарищ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о причинах такого поведения россиян ничего не известно.

"Российский террорист выгуливает своего друга как собаку. Возможно ползучий орк в чем-то провинился и теперь его водят на поводке, возможно напился до такого состояния. Трудно догадаться что у них в голове", - отмечается в комментарии к публикции.

Смотрите: Лавров обсуждает с армянской делегацией движение квадроберов: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВИДЕО

Также смотрите: Священник из РПЦ предлагает запретить квадроберам пользоваться туалетной бумагой: "Пусть вылизывают там, как кошечка". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) издевательство (150) русский мир (615) квадроберы (2)


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Топ комментарии
+4
Квадроп#дер
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05.05.2025 14:03
+4
Рольові ігри. Прелюдія
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05.05.2025 14:03
+2
Квадробери ?
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05.05.2025 14:06
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Квадроп#дер
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05.05.2025 14:03 Ответить
Рольові ігри. Прелюдія
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05.05.2025 14:03 Ответить
То в"їбіт - шоб вони не дуркували - ділов то!
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05.05.2025 14:05 Ответить
... нє допуская нікакіх піротонітов !

.
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05.05.2025 14:15 Ответить
Квадробери ?
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05.05.2025 14:06 Ответить
Русскіє...
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05.05.2025 14:07 Ответить
к параду готуються, на "красной площади"! це тобі не хухри-мухри
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05.05.2025 14:22 Ответить
в кацапоармії зараз модно мати свого ручного квадробера.
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05.05.2025 14:06 Ответить
Угу...Такий собі улюбленець підрозділу."Син" полка.
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05.05.2025 14:20 Ответить
та нє, мода так поширилась, що квадробер, а то і два, є у кожному відділенні.
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05.05.2025 14:26 Ответить
"...вигулює свого друга наче собаку ..."

Коментатор, мабудь, ніколи не бачив, як собака поводить себе на прогулянці !
Це собака - це безхребетна кацапська мразота...
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05.05.2025 14:11 Ответить
Де ВОГи?
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05.05.2025 14:12 Ответить
Негуйово вони себе чухают - можут собі позволити собак вигулювати
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05.05.2025 14:15 Ответить
Інтелігенція.Дама підар з собачкою.
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05.05.2025 14:22 Ответить
Барани тільки для кадирівців, а бандити москалі мають своїх улюбленців
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05.05.2025 14:30 Ответить
*************...)))
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05.05.2025 14:31 Ответить
Та придивіться! Він у нього "костиля" забрав! Тому й повзе той рачки...
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05.05.2025 14:32 Ответить
Шо в них в голові? А шо у кацапа може бути в голові? Та нічого!
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05.05.2025 14:36 Ответить
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05.05.2025 14:44 Ответить
 
 