Оккупант "выгуливает" своего пособника, который ползет за ним на четвереньках. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой один оккупант идет по тропинке, а за ним на четвереньках ползет его товарищ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о причинах такого поведения россиян ничего не известно.
"Российский террорист выгуливает своего друга как собаку. Возможно ползучий орк в чем-то провинился и теперь его водят на поводке, возможно напился до такого состояния. Трудно догадаться что у них в голове", - отмечается в комментарии к публикции.
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+4 Web Sergii
показать весь комментарий05.05.2025 14:03
+4 Dmitry Klaus
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Коментатор, мабудь, ніколи не бачив, як собака поводить себе на прогулянці !
Це собака - це безхребетна кацапська мразота...
Дамапідар з собачкою.