Оккупант "выгуливает" своего пособника, который ползет за ним на четвереньках. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой один оккупант идет по тропинке, а за ним на четвереньках ползет его товарищ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о причинах такого поведения россиян ничего не известно.

"Российский террорист выгуливает своего друга как собаку. Возможно ползучий орк в чем-то провинился и теперь его водят на поводке, возможно напился до такого состояния. Трудно догадаться что у них в голове", - отмечается в комментарии к публикции.

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