Двое оккупантов проходят мимо своего раненого товарища, который на четвереньках ползет им навстречу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов проходят мимо своего раненого товарища, который на четвереньках ползет им навстречу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что еще целые россияне вскользь взглянули на своего сообщника и пошли дальше.

Смотрите: Двое оккупантов на коленях ползут по полю на штурм. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Оккупант "выгуливает" своего пособника, который ползет за ним на четвереньках. ВИДЕО