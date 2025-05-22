РУС
11 442 23

Двое оккупантов проходят мимо своего раненого товарища, который на четвереньках ползет им навстречу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов проходят мимо своего раненого товарища, который на четвереньках ползет им навстречу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что еще целые россияне вскользь взглянули на своего сообщника и пошли дальше.

Смотрите: Двое оккупантов на коленях ползут по полю на штурм. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Оккупант "выгуливает" своего пособника, который ползет за ним на четвереньках. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20392) медицина (2539) ранение (3417) русский мир (644)
Топ комментарии
+15
ім нє па путі, хоча кінцева одна і та ж.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:46 Ответить
+10
Це ті самі братушкі на яких чекають наші ждуни совкодрочери.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:47 Ответить
+8
«Двіжуха» трупінська, московитів-окупантів!!
Трамп за них, ну дуже нервує, навіть їсти не може…
показать весь комментарий
22.05.2025 09:45 Ответить
Не може їсти ? Він сосе
показать весь комментарий
22.05.2025 10:19 Ответить
- Шо там, мужик? До Лондона далєко?
- Та, нє - там за углом...
показать весь комментарий
22.05.2025 09:49 Ответить
рузскіє сваїх нє брасают! Ані на ніх болт кладут!
показать весь комментарий
22.05.2025 09:51 Ответить
Або добивають...
показать весь комментарий
22.05.2025 11:13 Ответить
Повзе в тил, вони що, мали його взяти з собою, назад у окопи понести?
показать весь комментарий
22.05.2025 11:58 Ответить
Орда

.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:57 Ответить
По.. й
показать весь комментарий
22.05.2025 10:12 Ответить
Чого накинулись на двох 3,14дарів? Вони ж проходячи поруч з отім третим 3,14дором привітались та побажали йому гарного дня та подорожі.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:15 Ответить
😃👍
показать весь комментарий
22.05.2025 18:28 Ответить
А що дивуватися? Повзли би їхні матері, вони би так само пройшли повз
показать весь комментарий
22.05.2025 10:30 Ответить
не обобрали и слава гундяеву!)
показать весь комментарий
22.05.2025 10:30 Ответить
и бутылку в жопу не засунули ?
показать весь комментарий
22.05.2025 10:36 Ответить
Ну может у них режим экономии патронов. А так бы конечно помогли
показать весь комментарий
22.05.2025 10:41 Ответить
Нормальное левостороннее движение!
показать весь комментарий
22.05.2025 12:44 Ответить
конвеєр утилізації кацапні
показать весь комментарий
22.05.2025 11:07 Ответить
вітаю, друже! Де ти був? Я тут енгельсівську посіпаку пинав ))
показать весь комментарий
22.05.2025 21:05 Ответить
Привіт. та щось він мені не траплявся пару днів, я не всі теми коменти читаю. але було теж його тролив.
показать весь комментарий
22.05.2025 22:46 Ответить
я те ж не бачу його ... затихарився падло ... чи оплакує самогубство Портнова ))
показать весь комментарий
23.05.2025 20:09 Ответить
не узнали в нем примата
показать весь комментарий
22.05.2025 14:08 Ответить
Зліва,типу,горила
показать весь комментарий
22.05.2025 15:34 Ответить
 
 