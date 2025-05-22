РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10874 посетителя онлайн
Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
10 782 50

Дрон-камикадзе прилетел в оккупанта, который варил "хавчик для пацанов". ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе попал в оккупанта, который готовил для своих сообщников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник "перевернул" варево во время трансляции на одном из стриминговых сервисов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов проходят мимо своего раненого приспешника, который на четвереньках ползет им навстречу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20392) уничтожение (7760) дроны (4496)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Голівуд відпочиває.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:50 Ответить
+14
яке біосміття!! І як його багато на болотах....
показать весь комментарий
22.05.2025 11:54 Ответить
+13
нагадало сценку про троллів з фільму Хоббіт : Несподівана подорож ..
показать весь комментарий
22.05.2025 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бєдний хавчік...
показать весь комментарий
22.05.2025 11:49 Ответить
...закрився назавжди

.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:30 Ответить
😁
показать весь комментарий
22.05.2025 16:16 Ответить
Голівуд відпочиває.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:50 Ответить
Оскара в студію. Без слів
показать весь комментарий
22.05.2025 11:50 Ответить
трамп лично тебе об этом говорил? или венс?!
показать весь комментарий
22.05.2025 12:07 Ответить
получились витрiшки... Смачного/
показать весь комментарий
22.05.2025 11:51 Ответить
яке біосміття!! І як його багато на болотах....
показать весь комментарий
22.05.2025 11:54 Ответить
Все !
Болото суцільне сміття !

.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:31 Ответить
То цей ще хоч куховарити вмів...)
показать весь комментарий
22.05.2025 16:08 Ответить
Це можна сказати коли спробувати їх стряпню... А тепер ми про це не визнаємо...
показать весь комментарий
22.05.2025 16:20 Ответить
Хорошая мисля приходить опосля.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:55 Ответить
Цікаво
"Хорошая мысля приходить опосля" - это румынская поговорка, которая в переводе на русский язык означает "Хорошая мысль приходит позже". Она отражает идею о том, что иногда хорошие идеи или решения приходят не сразу, а лишь после того, как мы немного подумали, отдохнули или столкнулись с проблемой.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:57 Ответить
Звідки така інфа про приказку, жодного руминського слова?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:55 Ответить
гугль
А з українського IP такого нема. Хитрий Брін.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:22 Ответить
Не знаходжу, можна посилання?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:09 Ответить
Search Gogle for "Хорошая мисля приходить опосля." з румунського ІР.
Перше посилання - "Обзор от ИИ"
показать весь комментарий
22.05.2025 14:14 Ответить
Якщо Ви бачите посилання, то скиньте будь ласка, не знаходить.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:29 Ответить
Краще б отрути скинули в "хавчик" .
показать весь комментарий
22.05.2025 11:56 Ответить
Подумав, що то стефанчуки з ВРУ, підробляють куховарством, щоб тещі за кімнату платити справно…
А воно, он, що виявилося?!
показать весь комментарий
22.05.2025 11:58 Ответить
нагадало сценку про троллів з фільму Хоббіт : Несподівана подорож ..
показать весь комментарий
22.05.2025 11:59 Ответить
Це ж було вже.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:00 Ответить
І ще буде.

.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:32 Ответить
і порівняно давно...
показать весь комментарий
22.05.2025 12:56 Ответить
Сергій Яковенко ще не бачив, а можливо в нього погана
ROM (Read Only Memory)
показать весь комментарий
22.05.2025 13:46 Ответить
пацаны пахавают свежего мяса ))
показать весь комментарий
22.05.2025 12:07 Ответить
Чого ж не похавають хавчик? З твоїм гімном і похавають, смачного
показать весь комментарий
22.05.2025 12:20 Ответить
Тепер пацани похавають свіжої свининки
показать весь комментарий
22.05.2025 12:21 Ответить
Хорошо подловив дрона, і як в воду дивився, щас прилетить)))
показать весь комментарий
22.05.2025 12:22 Ответить
Браво! Браво! Браво!
показать весь комментарий
22.05.2025 12:25 Ответить
Скороварка рванула!!! 👌
показать весь комментарий
22.05.2025 12:35 Ответить
Кацапе, не втрачай уваги,
як вариш харч для андрофагів!
показать весь комментарий
22.05.2025 12:38 Ответить
Бидло кацепське )))
На воротнічок а не хавчик.
По йогурту й спать ))))
показать весь комментарий
22.05.2025 12:53 Ответить
З.ба.ся разом з хавчіком і назавжди.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:53 Ответить
А ведь предупреждали деюбила,что надо утикать .....
Вот за пацанов радостно!
Голодными остались,упыри!
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
22.05.2025 13:02 Ответить
тепер кобзона пригощає.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:03 Ответить
Замість супа вийшов біфштекс з кровью. Теж не погано.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:12 Ответить
Українська приправа прилетіла.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:48 Ответить
Відео не свіже,але красиве.Для ворога повчальне - нехрін лізти за мільйоном,бо й копійка не знадобиться.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:33 Ответить
Не знаю що він там варив, але будуть смаженого ' кабана ' їсти.
показать весь комментарий
22.05.2025 18:05 Ответить
********, по-моему
показать весь комментарий
22.05.2025 21:03 Ответить
Какой упитанный русак. Зная кацапов, пацаны, в любом случае, похавают.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:29 Ответить
щи стали борщиком
показать весь комментарий
23.05.2025 08:04 Ответить
 
 