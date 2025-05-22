Дрон-камикадзе прилетел в оккупанта, который варил "хавчик для пацанов". ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе попал в оккупанта, который готовил для своих сообщников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник "перевернул" варево во время трансляции на одном из стриминговых сервисов.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+21 швеллер
показать весь комментарий22.05.2025 11:50 Ответить Ссылка
+14 Василь Васько #582549
показать весь комментарий22.05.2025 11:54 Ответить Ссылка
+13 Dima30
показать весь комментарий22.05.2025 11:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Болото суцільне сміття !
.
"Хорошая мысля приходить опосля" - это румынская поговорка, которая в переводе на русский язык означает "Хорошая мысль приходит позже". Она отражает идею о том, что иногда хорошие идеи или решения приходят не сразу, а лишь после того, как мы немного подумали, отдохнули или столкнулись с проблемой.
А з українського IP такого нема. Хитрий Брін.
Перше посилання - "Обзор от ИИ"
А воно, он, що виявилося?!
.
ROM (Read Only Memory)
як вариш харч для андрофагів!
На воротнічок а не хавчик.
По йогурту й спать ))))
Вот за пацанов радостно!
Голодными остались,упыри!
Слава ЗСУ !