Доба на Донеччині: окупанти обстріляли Покровський та Краматорський райони, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Донецької області: міста Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, селища Бересток, Олексієво-Дружківка, Райгородок, Ярова, села Андріївка-Клевцове, Іванопілля, Кіндратівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

На Мирноград росіяни скинули 2 авіабомби, частково зруйнували 2 багатоповерхівки.

22 травня о 12:25 проведено пошуково-рятувальні та інші невідкладні роботи з пошуку постраждалих на місці ворожого обстрілу, який стався в ніч з 21 на 22 травня у місті Родинське. Під час розбору завалів виявлено тіло загиблого чоловіка.

Близько 12:30 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) приватного сектору північної частини Покровська. Внаслідок ворожої атаки цивільна жінка 1969 р.н. загинула та дістав поранення цивільний чоловік 1970 р.н. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Трьома дронами ворог атакував Білицьке, пошкодивши 2 багатоквартирних і приватний будинки, а також цивільний автомобіль.

Краматорський район

По Райгородку росіяни поцілили ударним БПЛА літакового типу "Ланцет" – вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили 2 магазини, торговельний павільйон, перевізний кіоск, цивільне авто.

Костянтинівка витримала п’ять обстрілів – одна людина загинула, двоє жителів були поранені. Пошкоджено 6 приватних будинків і підприємство.

У Краматорську ворожі БПЛА пошкодили типографію та їдальню, у Слов’янську – нежитлові приміщення.

У Дружківці пошкоджено приватний будинок, а в сусідній Кіндратівці дрон "Ланцет" вдарив по цивільному авто. В Олексієво-Дружківці – три пошкоджених будинки.

На Іванопілля Костянтинівської громади Росія скинула дві авіабомби "КАБ-250" – руйнувань зазнали три приватних будинки, котельня, свердловина питної води та дитячий майданчик.

У Лимані внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, 8 господарських споруд і гараж.

За добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 220 людей, зокрема 32 дитини.

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