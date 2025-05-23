Наслідки ворожих ударів на Харківщині: масштабні пожежі, знищена техніка, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Російські безпілотники атакували цивільні об’єкти в селищі Печеніги Харківської області, що спричинило масштабні пожежі на кількох локаціях.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на одному з об’єктів загорілися зруйновані конструкції адміністративної, виробничої та складської будівель, загальна площа займання становила близько 100 квадратних метрів. Попередньо, поранення отримала одна людина.

Інший об’єкт зазнав значно масштабніших втрат: вогонь охопив двоповерхову адмінбудівлю та вантажний автомобіль, площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Вогнем знищено або пошкоджено 11 вантажівок, 3 трактори та 3 автобуси. За попередніми даними, загиблих немає.

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