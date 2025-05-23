Росіяни атакували з БпЛА Херсон: загинув місцевий житель
У п’ятницю опівдні російські війська атакували Дніпровський район Херсона з безпілотника.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок атаки загинув 61-річний місцевий житель.
За словами Прокудіна, чоловік зазнав поранень, несумісних із життям, і помер на місці.
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показати весь коментар23.05.2025 15:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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