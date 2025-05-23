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Новини Атаки дронів у Херсоні
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Росіяни атакували з БпЛА Херсон: загинув місцевий житель

Російський дрон атакував цивільне авто

У п’ятницю опівдні російські війська атакували Дніпровський район Херсона з безпілотника. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки загинув 61-річний місцевий житель.

За словами Прокудіна, чоловік зазнав поранень, несумісних із життям, і помер на місці.

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Автор: 

обстріл (28973) Херсон (3416) Херсонська область (5847) Херсонський район (334)


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23.05.2025 15:41 Відповісти
 
 