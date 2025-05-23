РФ випустила 175 БпЛА та балістику: ППО збила 91 ціль, 59 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА
Російські війська в ніч на 23 травня 2025 року атакували Україну балістичною ракетою та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Так, було зафіксовано пуск ракети Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 175 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Як відпрацювала ППО
"Станом на 13.00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. 91 - збито вогневими засобами ураження, 59 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.
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Тоді вже "аеродинаміку та балістику"!
Де ви всі були о 8-9 годині ранку 23.05.2025 року?!
Чому БПлА типу Шахед у кількості 3-х одиниць, на висоті 150-200 метрів собі вільно, майже в "парадному" розрахунку пролетіли прямісінько над центральною вулицею такого не величкого містечка неподалік Києва, - як Житомир?!
Про це вже по всіх можливих Телеграм-каналах, на весь світ розповіли й навіть відео такого "парадног" прольоту було опубліковано!
Чому їх не було збито ще на підльоті до міста?!!
Чому, це так?!
Всі містяни Житомира про це хочуть знати!!!
Де те ППО!?
Чи вже все, нічим і нікому їх збивати?!
Це ж якесь знущання, по середині білого дня, на не великій висоті летять собі падлюки й дзищать! Жах, а ППО - ганьба!