РФ випустила 175 БпЛА та балістику: ППО збила 91 ціль, 59 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Російські війська в ніч на 23 травня 2025 року атакували Україну балістичною ракетою та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було зафіксовано пуск ракети Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 175 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Як відпрацювала ППО

"Станом на 13.00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. 91 - збито вогневими засобами ураження, 59 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.

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