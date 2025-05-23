РФ выпустила 175 БпЛА и баллистику: ПВО сбила 91 цель, 59 - локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

Российские войска в ночь на 23 мая 2025 года атаковали Украину баллистической ракетой и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, был зафиксирован пуск ракеты Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 175 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

Как отработала ПВО

"По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, западе севере, юге и в центре страны. 91 - сбит огневыми средствами поражения, 59 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донецкая область, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесская область, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Читайте: Дроны РФ атаковали Черниговщину: пострадал местный житель. ФОТОрепортаж