РФ выпустила 175 БпЛА и баллистику: ПВО сбила 91 цель, 59 - локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 23 мая 2025 года атаковали Украину баллистической ракетой и беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, был зафиксирован пуск ракеты Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 175 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.
Как отработала ПВО
"По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, западе севере, юге и в центре страны. 91 - сбит огневыми средствами поражения, 59 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донецкая область, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесская область, Черновицкая и Ивано-Франковская области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді вже "аеродинаміку та балістику"!
Де ви всі були о 8-9 годині ранку 23.05.2025 року?!
Чому БПлА типу Шахед у кількості 3-х одиниць, на висоті 150-200 метрів собі вільно, майже в "парадному" розрахунку пролетіли прямісінько над центральною вулицею такого не величкого містечка неподалік Києва, - як Житомир?!
Про це вже по всіх можливих Телеграм-каналах, на весь світ розповіли й навіть відео такого "парадног" прольоту було опубліковано!
Чому їх не було збито ще на підльоті до міста?!!
Чому, це так?!
Всі містяни Житомира про це хочуть знати!!!
Де те ППО!?
Чи вже все, нічим і нікому їх збивати?!
Це ж якесь знущання, по середині білого дня, на не великій висоті летять собі падлюки й дзищать! Жах, а ППО - ганьба!