Россияне атаковали с БПЛА Херсон: погиб местный житель

В пятницу в полдень российские войска атаковали Днепровский район Херсона с беспилотника.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки погиб 61-летний местный житель.

По словам Прокудина, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

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