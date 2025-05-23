РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Атаки дронов в Херсоне
294 1

Россияне атаковали с БПЛА Херсон: погиб местный житель

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В пятницу в полдень российские войска атаковали Днепровский район Херсона с беспилотника.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки погиб 61-летний местный житель.

По словам Прокудина, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 175 БпЛА и баллистику: ПВО сбила 91 цель, 59 - локально потеряно. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (27652) Херсон (2872) Херсонская область (4857) Херсонский район (327)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.05.2025 15:41 Ответить
 
 