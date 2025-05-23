Россияне атаковали с БПЛА Херсон: погиб местный житель
В пятницу в полдень российские войска атаковали Днепровский район Херсона с беспилотника.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки погиб 61-летний местный житель.
По словам Прокудина, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.05.2025 15:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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