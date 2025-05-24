Оккупанты атаковали Изюм баллистикой и "шахедами": есть разрушения частного сектора

Утром 24 мая российские захватчики нанесли сначала ракетный удар по Изюму Харьковской области. Впоследствии, в 04:40 в городе зафиксировано попадание ударного БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Изюмскую ГВА.

Отмечается, что взрывы прогремели в центральной части города. Зафиксирован пожар в частном секторе.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли один удар баллистической ракетой и 4 удара БпЛА типа "шахед". В результате атаки есть разрушения в частном секторе.

"Без жертв и пострадавших", - добавили в ГВА.

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