Оккупанты атаковали Изюм баллистикой и "шахедами": есть разрушения частного сектора
Утром 24 мая российские захватчики нанесли сначала ракетный удар по Изюму Харьковской области. Впоследствии, в 04:40 в городе зафиксировано попадание ударного БПЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Изюмскую ГВА.
Отмечается, что взрывы прогремели в центральной части города. Зафиксирован пожар в частном секторе.
Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли один удар баллистической ракетой и 4 удара БпЛА типа "шахед". В результате атаки есть разрушения в частном секторе.
"Без жертв и пострадавших", - добавили в ГВА.
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