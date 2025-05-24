Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область: пострадали три человека (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Оккупанты ночью 24 мая атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Сегодня ночью в городе Березань спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БпЛА.
На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Обновление
По состоянию на 8:45 в Броварском районе в результате падения обломков вражеского беспилотника телесные повреждения получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Также повреждены автомобиль и частный дом, сообщили в Национальной полиции.
Кроме того, в Бориспольском районе пострадала 43-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу для оказания необходимой помощи. Повреждение получил частный дом.
В Вышгородском районе повреждены два частных дома.
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