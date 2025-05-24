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Новости Фото Атака БпЛА на Киевщину
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Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область: пострадали три человека (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью 24 мая атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Сегодня ночью в городе Березань спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БпЛА.

На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Обновление

По состоянию на 8:45 в Броварском районе в результате падения обломков вражеского беспилотника телесные повреждения получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Также повреждены автомобиль и частный дом, сообщили в Национальной полиции.

Кроме того, в Бориспольском районе пострадала 43-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу для оказания необходимой помощи. Повреждение получил частный дом.

В Вышгородском районе повреждены два частных дома.

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Киевская область
Киевская область
Киевская область
Киевская область

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Киевская область (4187) обстрел (27672) Броварский район (22) Березань (1)


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24.05.2025 08:10 Ответить
зайдеш в інтернет - таке враження, що апокаліпсис, бо москальські боти знову «про асфальт», «зеленський зло», «тцк», і «ППО тільки в Києві» 🤣🤣 Насправді ніяких уражень раді чого все це затівалося, не було. Ракет у москалів мало, вони аже не можуть випускати по 200 ракет в день як на початку війни. Їх вистачає на 1 раз в місяць запуляти і то майже всі їх збивають. Дрони щоночі також запускаються і збиваються десятками. ППО працює нормально, але хотілося щоб його було більше, тоді взагалі було б норм. А так москалі витрачають вхолосту сотні мільйонів доларів безрезультатно вже 4-й рік
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24.05.2025 08:14 Ответить
в Києві мої не спали практично до ранку і я разом з ними, бо, таке враження,що шахеди гули не припиняючи і постійні вибухи
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24.05.2025 09:24 Ответить
 
 