Ночной удар по Днепропетровской области: повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье войска РФ атаковали Днепропетровскую область, защитники неба уничтожили 5 БпЛА и 11 ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за атаки шахедами и ракетами в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели потушили.

"Поцелил беспилотником враг и по Днепру. Загорелось трехэтажное здание. Огонь оперативно потушили", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью враг массированно атаковал беспилотниками Днепропетровскую область: повреждено предприятие, линии электропередач. ФОТО

Как отмечается, продолжались удары по Синельниковщине. Агрессор применял БпЛА и КАБы. Пострадали Межевская, Новопавловская, Васильковская громады. Изуродованы частный дом, АЗС и предприятие.

Также Лысак информирует, что враг бил по Никопольщине - райцентру, Марганецкой и Покровской громадах. Использовал FPV-дроны, артиллерию, сбрасывал боеприпасы с БПЛА.













Повреждены многоэтажка и 4 частных дома. В одном из них загорелось. Спасатели пожар ликвидировали.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - резюмирует руководитель региона.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.