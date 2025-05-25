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Ночной удар по Днепропетровской области: повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье войска РФ атаковали Днепропетровскую область, защитники неба уничтожили 5 БпЛА и 11 ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за атаки шахедами и ракетами в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели потушили.

"Поцелил беспилотником враг и по Днепру. Загорелось трехэтажное здание. Огонь оперативно потушили", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью враг массированно атаковал беспилотниками Днепропетровскую область: повреждено предприятие, линии электропередач. ФОТО

Как отмечается, продолжались удары по Синельниковщине. Агрессор применял БпЛА и КАБы. Пострадали Межевская, Новопавловская, Васильковская громады. Изуродованы частный дом, АЗС и предприятие.

Также Лысак информирует, что враг бил по Никопольщине - райцентру, Марганецкой и Покровской громадах. Использовал FPV-дроны, артиллерию, сбрасывал боеприпасы с БПЛА.

Последствия атаки на Никпольщину 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Никпольщину 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Никпольщину 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Никпольщину 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Никпольщину 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Никпольщину 25 мая 2025 года

Повреждены многоэтажка и 4 частных дома. В одном из них загорелось. Спасатели пожар ликвидировали.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - резюмирует руководитель региона.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

Днепр (4437) Павлоград (152) Никополь (1060) Днепропетровская область (4048) Днепровский район (92) Никопольский район (249) Павлоградский район (23) Синельниковский район (84)


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Оце власне і є різниця.
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25.05.2025 08:44 Ответить
Зелена потвора в бункері вигадує замість ракет по Москві потужні побрехеньки. Целіх три наших дрона вчерась атакавалі Маскву"
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25.05.2025 08:48 Ответить
Так це піз...ць, за таке вже дуже давно, потрібно своєю балістикою працювати. А тут просто терпимо.
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25.05.2025 08:53 Ответить
А де 3000 наших потужних ракет на рік???
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25.05.2025 08:59 Ответить
Замість них потужні дрони з БЧ 18кг можливо будуть,але не точно
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25.05.2025 09:02 Ответить
Кацапи змогли в 2 рази збільшити БЧ на ішакедах,і мотори,і антени.....
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25.05.2025 16:53 Ответить
Україна- держава героїчних контролерів!
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25.05.2025 10:02 Ответить
Судячи з новин планів деокупації України не існує, є тільки "плани миру". Але ж самі наголосували, а 50% населення цього й бажали
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25.05.2025 09:12 Ответить
в 1920 і 39 бів мир Голодомор Сибір і тд. Зараз буде гірше.
Не розумію чому в міни не вставлять датчик магнітного поля щоб міношукачі підривалися поки каци наступають це було б гейм чанжер
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25.05.2025 09:33 Ответить
 
 