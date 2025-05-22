Ночью враг массированно атаковал беспилотниками Днепропетровскую область: повреждено предприятие, линии электропередач. ФОТО
В течение ночи силы ПВО сбили в небе над Днепропетровской областью 11 вражеских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Из-за массированной атаки БпЛА в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Возникло несколько пожаров, которые спасатели уже укротили. Задело также надворную постройку и линию электропередач.
Люди не пострадали.
По Никопольщине агрессор бил артиллерией и FPV-дронами, сбросил боеприпас с БпЛА. Потерпели Никополь и Марганецкая громада.
Побиты 4 частных дома и линия электропередач. Погибших и пострадавших нет.
По Межевской громаде Синельниковского района противник попал дроном-камикадзе. Разбито авто.
