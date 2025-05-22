Ночью враг массированно атаковал беспилотниками Днепропетровскую область: повреждено предприятие, линии электропередач. ФОТО

В течение ночи силы ПВО сбили в небе над Днепропетровской областью 11 вражеских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Из-за массированной атаки БпЛА в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Возникло несколько пожаров, которые спасатели уже укротили. Задело также надворную постройку и линию электропередач.

Люди не пострадали.

По Никопольщине агрессор бил артиллерией и FPV-дронами, сбросил боеприпас с БпЛА. Потерпели Никополь и Марганецкая громада.

Побиты 4 частных дома и линия электропередач. Погибших и пострадавших нет.

По Межевской громаде Синельниковского района противник попал дроном-камикадзе. Разбито авто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж





