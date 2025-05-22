1 252 0
Вночі ворог масовано атакував безпілотниками Дніпропетровщину: пошкоджене підприємство, лінії електропередач. ФОТО
Протягом ночі сили ППО збили у небі над Дніпропетровською областю 11 ворожих безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Через масовану атаку БпЛА у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. Зачепило також надвірну споруду та лінію електропередач.
Люди не постраждали.
По Нікопольщині агресор бив артилерією та FPV-дронами, скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали Нікополь й Марганецька громада.
Понівечені 4 приватні будинки та лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає.
По Межівській громаді Синельниківського району противник поцілив дроном-камікадзе. Потрощене авто.
