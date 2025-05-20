Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж 20 травня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нікопольщина

"Безпілотниками та артилерією агресор атакував Нікопольщину. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені адмінбудівля, 3 п’ятиповерхівки і приватний будинок, авто.











Синельниківщина

По Межівській громаді Синельниківського району ворог поцілив БпЛА. По Новопавлівській – КАБами.

Понівечені будинок культури та інфраструктура

"Минулося без загиблих і постраждалих", - додали в ОВА.