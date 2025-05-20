УКР
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж 20 травня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нікопольщина

  • "Безпілотниками та артилерією агресор атакував Нікопольщину. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.
  • Пошкоджені адмінбудівля, 3 п’ятиповерхівки і приватний будинок, авто.

Обстріли Нікопольського району 20 травня
Синельниківщина

  • По Межівській громаді Синельниківського району ворог поцілив БпЛА. По Новопавлівській – КАБами.
  • Понівечені будинок культури та інфраструктура

"Минулося без загиблих і постраждалих", - додали в ОВА.

