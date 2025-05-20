Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж
Упродовж 20 травня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Нікопольщина
- "Безпілотниками та артилерією агресор атакував Нікопольщину. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.
- Пошкоджені адмінбудівля, 3 п’ятиповерхівки і приватний будинок, авто.
Синельниківщина
- По Межівській громаді Синельниківського району ворог поцілив БпЛА. По Новопавлівській – КАБами.
- Понівечені будинок культури та інфраструктура
"Минулося без загиблих і постраждалих", - додали в ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль