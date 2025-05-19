УКР
Ворог продовжує бити по прифронтових районах Дніпропетровщини, пошкоджені підприємство та будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини 19 травня пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

"Ворог тероризував прифронтові громади області. По Нікопольщині протягом дня застосовував важку артилерію. Разом із тим агресор активно використовував і дрони-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади", - зазначив Лисак.

Росіяни продовжують бити по прифронтових громадах Дніпропетровщини

Внаслідок обстрілів понівечені промислове підприємство, два приватні будинки, стільки ж багатоповерхівок. Пошкоджені господарська споруда і лінія електропередач.

"Напередодні вночі російські війська скерували БпЛА по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. За уточненими даними, через вчорашню атаку, у цій же громаді потрощені три приватні оселі. Минулося без загиблих та постраждалих", - додав очільник ОВА.

Росіяни продовжують бити по прифронтових громадах Дніпропетровщини

