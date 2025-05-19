Враг продолжает бить по прифронтовым районам Днепропетровщины, повреждены предприятие и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российских обстрелов Днепропетровщины 19 мая повреждена гражданская и промышленная инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг терроризировал прифронтовые громады области. По Никопольщине в течение дня применял тяжелую артиллерию. Вместе с тем агрессор активно использовал и дроны-камикадзе. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады", - отметил Лысак.

Вследствие обстрелов изуродованы промышленное предприятие, два частных дома, столько же многоэтажек. Повреждены хозяйственная постройка и линия электропередач.

"Накануне ночью российские войска направили БпЛА по Маломихайловской громаде Синельниковского района. Там возник пожар, который спасатели потушили. По уточненным данным, из-за вчерашней атаки, в этой же громаде разбиты три частных дома. Прошло без погибших и пострадавших", - добавил глава ОВА.

