Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж
В течение 20 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Никопольщина
- "Беспилотниками и артиллерией агрессор атаковал Никопольщину. Бил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах.
- Повреждены админздание, 3 пятиэтажки и частный дом, авто.
Синельниковщина
- По Межевской громаде Синельниковского района враг попал БПЛА. По Новопавловской - КАБами.
- Повреждены дом культуры и инфраструктура.
"Обошлось без погибших и пострадавших", - добавили в ОВА.
