РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
560 0

Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

В течение 20 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Никопольщина

  • "Беспилотниками и артиллерией агрессор атаковал Никопольщину. Бил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах.
  • Повреждены админздание, 3 пятиэтажки и частный дом, авто.

Обстрелы Никопольского района 20 мая
Обстрелы Никопольского района 20 мая
Обстрелы Никопольского района 20 мая
Обстрелы Никопольского района 20 мая
Обстрелы Никопольского района 20 мая

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает бить по прифронтовым районам Днепропетровщины, повреждены предприятие и дома. ФОТОрепортаж

Синельниковщина

  • По Межевской громаде Синельниковского района враг попал БПЛА. По Новопавловской - КАБами.
  • Повреждены дом культуры и инфраструктура.

"Обошлось без погибших и пострадавших", - добавили в ОВА.

Автор: 

Никополь (1163) Днепропетровская область (4384) Никопольский район (402)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 