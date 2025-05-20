Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

В течение 20 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Никопольщина

"Беспилотниками и артиллерией агрессор атаковал Никопольщину. Бил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

Повреждены админздание, 3 пятиэтажки и частный дом, авто.











Синельниковщина

По Межевской громаде Синельниковского района враг попал БПЛА. По Новопавловской - КАБами.

Повреждены дом культуры и инфраструктура.

"Обошлось без погибших и пострадавших", - добавили в ОВА.