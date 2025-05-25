Рашисти вдарили дронами по Миколаєву: двоє загиблих, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч проти неділі, 25 травня 2025 року, війська РФ завдали дронового удару по Миколаєву. Є загиблі, серед поранених - підліток.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стало відомо, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву загинув 77-й чоловік.

Поранено п'ятеро людей. Серед них 17-ний хлопець, він у важкому стані. Дві жінки госпіталізовані, теж важкі. Двом людям допомога надана на місці.

За даними ДСНС, унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

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Ввечері 25 травня рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки.

Роботи з розбирання аварійних конструкцій тривають.

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Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.

Зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

Евакуйовано 210 мешканців. Залучено 45 рятувальників, 9 од. техніки, екстрені служби, Червоний Хрест, поліція.

Піротехніки обстежили 3 локації – небезпечних предметів не виявлено.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.