Рашисти вдарили дронами по Миколаєву: двоє загиблих, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток. ФОТОрепортаж (оновлено)
У ніч проти неділі, 25 травня 2025 року, війська РФ завдали дронового удару по Миколаєву. Є загиблі, серед поранених - підліток.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, стало відомо, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву загинув 77-й чоловік.
Поранено п'ятеро людей. Серед них 17-ний хлопець, він у важкому стані. Дві жінки госпіталізовані, теж важкі. Двом людям допомога надана на місці.
За даними ДСНС, унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.
Оновлення
Ввечері 25 травня рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки.
Роботи з розбирання аварійних конструкцій тривають.
Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.
Зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.
Евакуйовано 210 мешканців. Залучено 45 рятувальників, 9 од. техніки, екстрені служби, Червоний Хрест, поліція.
Піротехніки обстежили 3 локації – небезпечних предметів не виявлено.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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Только забыли написать, что дрон влетевший в дом, сбивали над Лесками начиная с береговой линии Ю. Буга.