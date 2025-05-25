УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Миколаїв Масований удар 25 травня 2025 року
4 131 22

Рашисти вдарили дронами по Миколаєву: двоє загиблих, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч проти неділі, 25 травня 2025 року, війська РФ завдали дронового удару по Миколаєву. Є загиблі, серед поранених - підліток. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стало відомо, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву загинув 77-й чоловік.

Поранено п'ятеро людей. Серед них 17-ний хлопець, він у важкому стані. Дві жінки госпіталізовані, теж важкі. Двом людям допомога надана на місці.

За даними ДСНС, унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

Оновлення

Ввечері 25 травня рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки.

Роботи з розбирання аварійних конструкцій тривають.

Також читайте: Вибухи пролунали в Миколаєві на тлі "шахедної" загрози

миколаїв після атаки 25 травня 2025 року
миколаїв після атаки 25 травня 2025 року
миколаїв після атаки 25 травня 2025 року
миколаїв після атаки 25 травня 2025 року
миколаїв після атаки 25 травня 2025 року
миколаїв після атаки 25 травня 2025 року
миколаїв після атаки 25 травня 2025 року

Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.

Зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

Евакуйовано 210 мешканців. Залучено 45 рятувальників, 9 од. техніки, екстрені служби, Червоний Хрест, поліція.

Піротехніки обстежили 3 локації – небезпечних предметів не виявлено.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

Миколаїв (1814) Миколаївська область (2290) Миколаївський район (73)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Це вже якою треба кінченою істотою бути що б свідомо убивати мирних людей ,з приходом трампа рашиський варвар відчув свою безкарність.
показати весь коментар
25.05.2025 07:41
+8
так я знаю ! у 19р. я їшла голосувала в 3 інтернаті по 1 Слобідський за Україну ,за Порошенко ...але нас було мало ,але зеленої ейфорією віяло по всьому місту ,тепер дихаємо горем...я приїжаю іноді до Миколаєва ,і знаю шо це Україна ❤️ !
показати весь коментар
25.05.2025 16:41
+5
Росія повинна бути знищена!
показати весь коментар
25.05.2025 07:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росія повинна бути знищена!
показати весь коментар
25.05.2025 07:33 Відповісти
https://t.me/voynareal/115385 🔥Російська ППО, схоже, збила свій же літак Ту-160, - згідно з інформації, він летів обстрілювати Україну
показати весь коментар
25.05.2025 07:45 Відповісти
Це вже якою треба кінченою істотою бути що б свідомо убивати мирних людей ,з приходом трампа рашиський варвар відчув свою безкарність.
показати весь коментар
25.05.2025 07:41 Відповісти
А с приодом зеленского путлер не пувствовал свою безнаказанность?
показати весь коментар
25.05.2025 16:32 Відповісти
Тупастик, Пороха выбрали уже когда Крым был оккупирован, а на востоке начался отжим территорий. Вот ты тупенький, даже погуглить не в состоянии...
показати весь коментар
26.05.2025 05:49 Відповісти
Господи допоможі тим хто залишився у Миколаєві, не руйнуй їх життя !!!❤️❤️❤️ миколаївці ,моліть Бога і ви, шоб владу пішла у відставку , при слугах , війна буде довга , Миколаїв будут намагатися розрушити... виїжайте як шо можите , ця влада вас не захистить ,вони зрада !!!
показати весь коментар
25.05.2025 10:09 Відповісти
Спасибо за добрые слова сочувствия, но Николаев это Украина!!!
показати весь коментар
25.05.2025 16:33 Відповісти
так я знаю ! у 19р. я їшла голосувала в 3 інтернаті по 1 Слобідський за Україну ,за Порошенко ...але нас було мало ,але зеленої ейфорією віяло по всьому місту ,тепер дихаємо горем...я приїжаю іноді до Миколаєва ,і знаю шо це Україна ❤️ !
показати весь коментар
25.05.2025 16:41 Відповісти
куда їхати? залишити все грабіжникам та кацапам*? То давайте тікати із Харкова, Херсону, Сум. До чого дійдемо. Будемо нацією бомжів?
показати весь коментар
25.05.2025 20:53 Відповісти
ПНХ провокаторша, нікуди ми не поїдемо!
показати весь коментар
25.05.2025 21:06 Відповісти
ну як би був Порошенко президентом то і виїжати не треба було б...а так дійсно ми залишили все ,але головне шо діти з онуками виїхати встигли, ще до 19р. після того як зрозуміли ,кого тягнуть до влади ,і шо потім буде...я б приїхала до Миколаїва ,тільки шоб дешо забрати ...добре шо не маю гріха за вибір у 19р...
показати весь коментар
25.05.2025 21:14 Відповісти
Из окопа пишешь под дождем по колено в грязи?
показати весь коментар
26.05.2025 12:34 Відповісти
з якою метою цікавишся, швайне-хунде?
показати весь коментар
26.05.2025 16:56 Відповісти
да задолбали ві зеленским, мало он для вас делает? сидиш в инт. а ****** как трамп
показати весь коментар
25.05.2025 21:15 Відповісти
очень много сделал....разминировал все что мог, отвел войска от городов, погибло багато гарних хлопців і дівчат....
показати весь коментар
25.05.2025 21:34 Відповісти
а что он сделал?
показати весь коментар
26.05.2025 12:33 Відповісти
дуже хотілось би знати що саме воно зробило ?
показати весь коментар
26.05.2025 18:25 Відповісти
Это все понятно.

Только забыли написать, что дрон влетевший в дом, сбивали над Лесками начиная с береговой линии Ю. Буга.
показати весь коментар
25.05.2025 21:18 Відповісти
АД-30, на останнiй картинцi.
показати весь коментар
25.05.2025 21:22 Відповісти
 
 