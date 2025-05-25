Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження. У Козачій Лопані загинула жінка. ФОТО
Вночі 25 травня 2025 року Харків перебував під атакою ворожих безпілотників. В місті пролунала серія вибухів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Шевченківському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 2 людини. Медики надають всю необхідну допомогу.
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, попередньо зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах.
У Основянському районі постраждало цивільне підприємство.
У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в офісну будівлю. Пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога.
Також Терехов зазначив, що кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох людей.
Згодом в ОВА повідомили, що упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали 14-річний хлопець і чоловіки 43 та 34 років; у с. Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.
За даними ОВА, ворог поцілив 4 БпЛА по Шевченківському та Основ’янському районах Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 58 некерованих авіаційних ракет;
- 6 КАБ;
- 33 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено будівлі 2 цивільних підприємств, 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, загинуло 30 голів великої рогатої худоби;
- у Чугуївському районі пошкоджено приміщення навчального закладу, адмінбудівлю;
- у Ізюмському районі пошкоджено 2 сільськогосподарські підприємства.
На фото с. Вишневе (Ізюмський р-н)
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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