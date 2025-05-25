Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження. У Козачій Лопані загинула жінка. ФОТО

Вночі 25 травня 2025 року Харків перебував під атакою ворожих безпілотників. В місті пролунала серія вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Шевченківському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 2 людини. Медики надають всю необхідну допомогу.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, попередньо зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах.

У Основянському районі постраждало цивільне підприємство.

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У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в офісну будівлю. Пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога.

Також Терехов зазначив, що кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох людей.

Згодом в ОВА повідомили, що упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали 14-річний хлопець і чоловіки 43 та 34 років; у с. Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.

За даними ОВА, ворог поцілив 4 БпЛА по Шевченківському та Основ’янському районах Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

58 некерованих авіаційних ракет;

6 КАБ;

33 БпЛА типу "Герань-2";

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено будівлі 2 цивільних підприємств, 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, загинуло 30 голів великої рогатої худоби;

у Чугуївському районі пошкоджено приміщення навчального закладу, адмінбудівлю;

у Ізюмському районі пошкоджено 2 сільськогосподарські підприємства.







На фото с. Вишневе (Ізюмський р-н)

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.