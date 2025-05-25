Росіяни атакували Харків безпілотниками: на місці одного з прильотів пожежа

У ніч на неділю, 25 травня, в Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували російські ударні безпілотники.

Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибух! Будьте обережні", - написав він о 01:37.

У місті другий вибух, - повідомив о 01:43.

Третій удар ворожим БПЛА по місту! Поблизу Харкова досі перебувають ворожі БПЛА, - повідомив о 01:44.

Згодом Терехов повідомив про пожежу на місці одного з прильотів.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

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