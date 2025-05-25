Россияне атаковали Харьков беспилотниками: на месте одного из прилетов пожар
В ночь на воскресенье, 25 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали российские ударные беспилотники.
Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове взрыв! Будьте осторожны", - написал он в 01:37.
В городе второй взрыв, - сообщил в 01:43.
Третий удар вражеским БПЛА по городу! Вблизи Харькова до сих пор находятся вражеские БПЛА, - сообщил в 01:44.
Впоследствии Терехов сообщил о пожаре на месте одного из прилетов.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
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