Рятувальники показали страшні наслідки атаки РФ на Київщину: кількість жертв зросла до 4, серед постраждалих - діти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Обухівський район
с. Долина - пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.
Фастівський район.
с. Мархалівка - 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у двох будинках.
Бучанський район
смт Макарів - 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.
Білоцерківський район
с. Чмирівка - 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.
м. Біла Церква - уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).
Броварський район
Зафіксовано пожежі у двох складських будівлях.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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хйло вклав 1 трлн дол в війну а не в хай тек в расії таким хером стримуючи розвиток електроніки для ракет і тд.
США почало продавати більше зброї виділили трильйони на переозброєння саме лякаючи хйлом.
Так що вигодонабувач з цієї війни виключно сша як і в ВВ 1 і ВВ 2.
Тому саме США реба була затяжна війна щоб пробити трильонні асігнування на їх ВПК.
того дня, коли так буде виглядати кожен клаптик Богом проклятих боліт!
Попадем по складу - добре, по хаті - ще краще
Як сказав Гавтадзе - "процесс пошла"
що гольф небеспечна гра,до його товариша вкусив гусь!!
Дуже зворушливо
дякую
,,,ще раз дякую...