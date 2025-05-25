Рятувальники показали страшні наслідки атаки РФ на Київщину: кількість жертв зросла до 4, серед постраждалих - діти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Обухівський район

с. Долина - пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

Фастівський район.

с. Мархалівка - 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у двох будинках.

Бучанський район

смт Макарів - 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.

Білоцерківський район

с. Чмирівка - 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.

м. Біла Церква - уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).

Броварський район

Зафіксовано пожежі у двох складських будівлях.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.