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Рятувальники показали страшні наслідки атаки РФ на Київщину: кількість жертв зросла до 4, серед постраждалих - діти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Обухівський район

с. Долина - пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

Фастівський район.

с. Мархалівка - 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у двох будинках.

Бучанський район

смт Макарів - 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.

Білоцерківський район

с. Чмирівка - 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.

м. Біла Церква - уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).

Броварський район 

Зафіксовано пожежі у двох складських будівлях.

Також читайте: РФ атакувала "шахедами" Київщину, під ударом житловий сектор. ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

Київська область (4080) Білоцерківський район (23) Бучанський район (67) Обухівський район (18) Фастівський район (28)


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Топ коментарі
+29
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25.05.2025 08:32
+27
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25.05.2025 08:26
+16
Вилюдки, що можна сказати.
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25.05.2025 08:25
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25.05.2025 08:25 Відповісти
Доки це буде продовжуватися? Чому узурпатор влади, ********** віслюк оманський не віддасть наказ спецслужбам на фізичну ліквідацію скаженого шизофреніка Пуйла? Це -найбільш імовірний і дешевий у всіх відношеннях сценарій закінчення війни. "Великі гроші можуть все, а що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Скажену собаку пристрілюють. Проте з ліквідацією Пуйла і встановленням миру ********** віслюк Оманський втрачає *************. Тому він , як ніхто , зацікавлений в живому і здоровому вурдалаці Пуйлі і продовженні війни. Йому наплювати на щодені жертви українців. Звідси єдиний варіант розімкнути цей порочний круг: усунення від влади будь-яким способом віслюка оманського і негайна фізична ліквідація скаженого виродка роду людського Пуйла. Негайно!
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25.05.2025 11:35 Відповісти
Україні самотужки це не осилити. Це має бути спільною справою для західних країн.
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25.05.2025 11:41 Відповісти
Хто хоче, той робить, а хто не хоче, той шукає причини.
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25.05.2025 11:43 Відповісти
Штати, з їхніми безмежними можливостями за десятки років так і не змогли знищити Кастро. А намагались постійно. І це всього навсього кубинський диктатор. В країні з безліччю бажаючих його смерті. І з грошима США. А результат нульовий.
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25.05.2025 11:47 Відповісти
А ти не бачиш своїми очима, що ******** США під силу тільки ганяти по пустині бармалєїв в шльопанцях? Де їхні успіхи після Другої світової війни, на яку вони прийшли на роздачу призів і яку вони виграли чужими руками? Така в них стратегія- воювати чужими руками. Крім того вони впарюють брехню про велич своєї розвідки ( точніше своїх розвідок, бо їх в США як на сучці блох), а насправді там провал на провалі.
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25.05.2025 11:56 Відповісти
В прессе получила распространение цифра в 638 покушений благодаря вышедшему в 2006 году на британском https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) 4 канале документальному фильму «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=638_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1 638 способов убить Кастроhttps://en.wikipedia.org/wiki/638_Ways_to_Kill_Castro [англ.]»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-12 [12]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-13 [13]. Сам команданте однажды сказал по этому поводу: «Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-14 [14]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-15 [15]. Столь неправдоподобно большие цифры неоднократно подвергались критике со стороны американских спецслужб. Так, бывший руководитель латиноамериканского отдела ЦРУ Брайан Лателл утверждает, что его предшественники в этом ведомстве в начале 1960-х годов предприняли «всего две-три попытки» убить Фиделя Кастро и все они «были далеки до достижения цели»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-16 [16]. Согласно заявлениям других сотрудников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3 ЦРУ, число совершённых на Кастро покушений доподлинно установить невозможно, но их число сам команданте специально преувеличивал с целью собственного пиараhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-17 [17].
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25.05.2025 12:06 Відповісти
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25.05.2025 08:26 Відповісти
Всі рашистські вбивці які вбивають громадян України мають бути знищені...
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25.05.2025 08:30 Відповісти
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25.05.2025 08:32 Відповісти
нвпаки
хйло вклав 1 трлн дол в війну а не в хай тек в расії таким хером стримуючи розвиток електроніки для ракет і тд.
США почало продавати більше зброї виділили трильйони на переозброєння саме лякаючи хйлом.
Так що вигодонабувач з цієї війни виключно сша як і в ВВ 1 і ВВ 2.
Тому саме США реба була затяжна війна щоб пробити трильонні асігнування на їх ВПК.
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25.05.2025 12:58 Відповісти
ВСЕ попытки запугать Украину обречены на провал.
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25.05.2025 08:34 Відповісти
Я обов'язково доживу до тебе
того дня, коли так буде виглядати кожен клаптик Богом проклятих боліт!
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25.05.2025 08:34 Відповісти
Мовчи кацапа коновалОВ, ти винен не менше своїх болотних родичів ! Навіщо ти чи твої предки приперлися в Україну ? Живіть на своїх болoтах і не лізьте до нас !
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25.05.2025 10:07 Відповісти
Вони вже відкрито говорять і творять на ділі геноцид.
Попадем по складу - добре, по хаті - ще краще
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25.05.2025 08:36 Відповісти
Вчера ми в Тулі в пятиповерхівці вибили скло.
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25.05.2025 08:45 Відповісти
Европа і США з 2008 року годують ***** сотнями мильярдів і продовжують це робити, цинічно прикриваючись "побоюванням ядерної війни".
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25.05.2025 08:52 Відповісти
Зеленого віслюка на нари, мирського на стовпа!!!! Терміново повертайте Залужного!!!
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25.05.2025 09:17 Відповісти
Пізно тріпатися, долю України вирішено в 2019р.
Як сказав Гавтадзе - "процесс пошла"
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25.05.2025 09:39 Відповісти
Польща разом з союзниками НАТО піднімала авіацію у небо підчас сегоднішньої ракетної атаки........ Дякуемо Нато ( німетчині) за "солідарність" та за сильну стурбованість.
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25.05.2025 10:29 Відповісти
Це нам дяка за те, що не зіпсували їм парад на дєнь пабєди! Мій життєвий досвід засвідчує, що наша доброта нас тільки губить!
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25.05.2025 10:34 Відповісти
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25.05.2025 11:00 Відповісти
Коли буде удар- відповідь по Барвіхі ?
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25.05.2025 12:36 Відповісти
коли туди зайде зсу
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25.05.2025 18:35 Відповісти
Коли відповідь по Москві?!
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25.05.2025 20:09 Відповісти
трампон сьогодні написав у соцмережі
що гольф небеспечна гра,до його товариша вкусив гусь!!
Дуже зворушливо
дякую
,,,ще раз дякую...
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25.05.2025 23:56 Відповісти
 
 