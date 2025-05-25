Промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 25 травня, під час нічної ворожої атаки о 02:56 у промзоні м. Тернопіль внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.
Як зазначається, спостерігається горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв.м. Гасіння пожежі триває.
Інформація про потерпілих не надходила.
Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.
Для ліквідації наслідків НС та проведення обстежень пошкоджень, завданих інфраструктурі та громадянам, залучені спеціалізовані служби.
Згодом у ДСНС показали наслідки атаки РФ на Тернопіль.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль