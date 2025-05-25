Знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 25 травня 2025 року війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні?
За даними Повітряних сил, окупанти застосували:
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків Курська обл. – рф.);
- 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків - Саратовська обл., акваторія Чорного моря);
- 1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);
- 298-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.
Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 - збито вогневими засобами ураження, 127 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Де є наслідки?
Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.
"На жаль, цієї ночі, через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти… Висловлюємо співчуття рідним загиблих та постраждалим", - наголошують у Повітряних силах.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А нам навіть нам не треба перемогти рашку, нам треба їх зупинити.
Віддав Єгипту Синайський півострів в обмін на мирний договір.
P/S/ так, Ізраїль агресор, в їх политиків давно дах підтікає, агрессія в секторі Гази це доводить.
"подяка" вумному омериканському нАріду нездатному навчатися на чужих помилках, українських "приколах"..
⚠️ 139/298 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін;
❗️ 0/9 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.
❗️ 45/55 крилатих ракет Х-101, 3М14 «Калібр».
▫️ 0/1 крилату ракету Х-22.
❗️ 0/4 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Також 127х БпЛА різних типів було локаційно втрачено (впали) внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.
Всього знешкоджено 266х БпЛА, 89.3% з запущених.
Всього знешкоджено 313/367х засобів повітряного нападу, 85.3% з запущених.
Тобто ЖОДНОЇ балістичної ракети не знищено.
https://hromadske.ua/svit/244530-ssha-skhvalyly-peredachu-********-125-dalekobiynykh-raket-i-100-raket-dlia-patriot-z-nimechchyny-nyt
Тут не про кількість, а про якість. Кацапи постійно свою балістику вдосконалюють, а нам дають ракети, в яких не були зроблені відповідні зміни. Отже стріляй-не стріляй, а збити ними щось тепер дуже важко або взагалі неможливо. Цієї ночі з 9 не збили ЖОДНОЇ.
Що далі? А нічого. Своє треба мати, а не догоджати старому маразматику.