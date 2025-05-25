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Новини Результат роботи ППО Масований удар 25 травня 2025 року
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Знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів, - Повітряні сили

ракети та шахеди

У ніч на 25 травня 2025 року війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, окупанти застосували:

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків  Курська обл. – рф.);
  • 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків - Саратовська обл., акваторія Чорного моря);
  • 1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);
  • 298-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Житомирщину: загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 - збито вогневими засобами ураження, 127 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

"На жаль, цієї ночі, через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти… Висловлюємо співчуття рідним загиблих та постраждалим", - наголошують у Повітряних силах.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

ППО (3257) ракети (4048) Повітряні сили (2726) Шахед (1125)


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Топ коментарі
+30
Обмежені "ми" мізками коли ввоючей країні привели до влади шушеру !
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25.05.2025 09:34
+16
Обмежені зеленими козлами,що саботують,крадуть і брешуть.Країна топчеться на місці під потужні відосики небритого козла
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25.05.2025 09:35
+16
Шахеди і оптоволоконні дрони,нові крилаті ракети при совку назбирала??Раха 24/7 виготовляє зброю,а нам дебіл відосики пиляє 24/7,ось і вся різниця!!
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25.05.2025 09:40
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Це вже той 'меморандум/маніфест про мир'?
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25.05.2025 09:26 Відповісти
Швидше за все, це тільки чернетка та нариси, що підарасія планує зробити з українцями
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25.05.2025 09:30 Відповісти
Обмежені ми в зброї - Петріотів мало ракет до них теж не густо
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25.05.2025 09:26 Відповісти
Обмежені "ми" мізками коли ввоючей країні привели до влади шушеру !
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25.05.2025 09:34 Відповісти
Один на один - при любому розкладі ми не можем витягнути війну проти рашки - яка до того ж 40 р збирала зброю зі всього СРСР
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25.05.2025 09:37 Відповісти
Шахеди і оптоволоконні дрони,нові крилаті ракети при совку назбирала??Раха 24/7 виготовляє зброю,а нам дебіл відосики пиляє 24/7,ось і вся різниця!!
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25.05.2025 09:40 Відповісти
Клепають! - ми відстаєм - потужності в них в рази більші - вони можуть собі дозволити довезти на заводи пупсів таджиків а ці всі ТУ - 22 - ТУ - 95 - ТУ - 160 - це зі совка
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25.05.2025 09:47 Відповісти
А коли ж вони наростили ці потужності?Що нам мішало замість класти бруківку і саботажу?
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25.05.2025 09:49 Відповісти
Навіть коли б ми день і ніч клепали зброю - шо малоймовірно - кацапи робили б те саме а потужності в них в рази більші - на США надії мало - може щось продадуть - тільки Європа - щоб війна не покотилась до них
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25.05.2025 09:56 Відповісти
За 3 роки аналога шахеду нема.Тільки аноанси безтолкових розробок.
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25.05.2025 09:52 Відповісти
На днях показали український Шахед - але це ***** на постному маслі - якби 10 тис.
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25.05.2025 10:00 Відповісти
18 кг БЧ,це просто гроші на вітер
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25.05.2025 10:11 Відповісти
Хвалились шо може прорватись на 800 км
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25.05.2025 10:14 Відповісти
А шахед літає на 2000 км і тягне бойоголовку в 50-95 кг.
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25.05.2025 10:35 Відповісти
Як маленький Ізраїль витягнув війну проти ліги арабських країн? Які окремо, кожна переважали його в розмірах і кількості людей, а разом на порядки переважали.
А нам навіть нам не треба перемогти рашку, нам треба їх зупинити.
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25.05.2025 10:34 Відповісти
Сергей Шешеня Як маленький Ізраїль витягнув війну проти ліги арабських країн?

Віддав Єгипту Синайський півострів в обмін на мирний договір.
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25.05.2025 11:11 Відповісти
Віддав те, що Ізраїль сам захопив, коли вторгся на Синайський півострів раніше. Україна не забирала нічого в Росії- п'ять областей, це наша земля.
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25.05.2025 11:23 Відповісти
Це не важливо. Ніхто досі не знає що там арабам належить історично, а що євреям. Всі землі Британської імперії були. Головне віддав і уклав мир.
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25.05.2025 11:28 Відповісти
Це важливо, ти щось просуваєшь російські наративи) Посто приїдьте у Запоріжжя, де кацапів і близько не має, і " референдуму" не було скажить їм, півміліонному місту, що їх треба предати росіянам. На цьому ваше життя і закінчиться)
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25.05.2025 11:56 Відповісти
Ви порівнюєте Україну з Ізраїлем. А по факту виявилося, що Ізраїль потрібно порівнювати з рф. Щоб закінчити війну, загарбник повинен повернути захоплене.
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25.05.2025 12:01 Відповісти
Шо?00 Ану припинить перекладувати відповідальність! ) Це дешева маніпуляція. Це ви чомусь раптово пригадали про Ізраїль, і я ще в цьому винен?
P/S/ так, Ізраїль агресор, в їх политиків давно дах підтікає, агрессія в секторі Гази це доводить.
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26.05.2025 09:51 Відповісти
І які черги до ТЦК в Запоріжжі?
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25.05.2025 14:08 Відповісти
І ви теж приїдьте у Запоріжжя або Херсон, вийдіть на улицю і покричить, ви тепер росія- що з вами станеться?) Ніхто пуйлу не віддасть ці міста. Силою можливо і забере, не дай боже, але це довгі роки кривавої бійні потрібно, ще мільон загиблих росіян. Чи витримає росія, не лусне?
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26.05.2025 09:55 Відповісти
А чому нема там черг до тцк? Якось дивно: і в рашку не хочуть, і на фронт не поспішають...
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26.05.2025 09:56 Відповісти
💯
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25.05.2025 09:50 Відповісти
Обмежені зеленими козлами,що саботують,крадуть і брешуть.Країна топчеться на місці під потужні відосики небритого козла
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25.05.2025 09:35 Відповісти
І я кажу,хоч би одна з тих вітчизняник ракет-зразок по москальському аеродрому прилетіла(
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25.05.2025 09:36 Відповісти
Це є рашиський меморандум ? убили більше десяти мирних людей серед яких троє дітей ,це не армія це злочина варварська орда.Звісно відповіді по рашистану немає.
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25.05.2025 09:40 Відповісти
Закликаю українців, по всих соц. Сітях по всих чатах, повинно транслюватися питання!!! - Зеленський де наші Ракети?
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25.05.2025 09:48 Відповісти
Повірте, нашого чма про це запитували майже усі світові лідери, невже ви хочете з цього мудла щось вижати? Воно нуль.
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25.05.2025 09:51 Відповісти
Якщо на всих сайтах на кожному українці буде питання Де українські ракети, то здвинеться, нічого не двигається , того що в нас народ терплячій і тупий в основній масі.
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25.05.2025 09:59 Відповісти
Сам хто і де? Вже стоїш на заводі коло верстата? Яку продукцію виробляєш?
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25.05.2025 14:09 Відповісти
ООН вже занепокоїння висловило?
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25.05.2025 10:00 Відповісти
мародер-терорист Трумп разом з коханцем ******-терористом тупо вбиває українців..
"подяка" вумному омериканському нАріду нездатному навчатися на чужих помилках, українських "приколах"..
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25.05.2025 10:20 Відповісти
В ніч на 25.05.25 Силами оборони було знищено з запущених засобів ураження:

⚠️ 139/298 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін;

❗️ 0/9 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.
❗️ 45/55 крилатих ракет Х-101, 3М14 «Калібр».
▫️ 0/1 крилату ракету Х-22.
❗️ 0/4 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Також 127х БпЛА різних типів було локаційно втрачено (впали) внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.

Всього знешкоджено 266х БпЛА, 89.3% з запущених.

Всього знешкоджено 313/367х засобів повітряного нападу, 85.3% з запущених.

Тобто ЖОДНОЇ балістичної ракети не знищено.
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25.05.2025 10:53 Відповісти
дякуємо Трампу. Що не дає ракет для Петріотів.
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25.05.2025 11:11 Відповісти
Так нещодавно передали 100 ракет для петріотів:

https://hromadske.ua/svit/244530-ssha-skhvalyly-peredachu-********-125-dalekobiynykh-raket-i-100-raket-dlia-patriot-z-nimechchyny-nyt

Тут не про кількість, а про якість. Кацапи постійно свою балістику вдосконалюють, а нам дають ракети, в яких не були зроблені відповідні зміни. Отже стріляй-не стріляй, а збити ними щось тепер дуже важко або взагалі неможливо. Цієї ночі з 9 не збили ЖОДНОЇ.
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25.05.2025 11:17 Відповісти
Я знаю про ці 100 ракет. Але це не багато, он Польща замовляє собі 800 ракет. Проблема в тому, що Трамп не дає змоги Україні навіть за гроші купити зброю. А поганий Байден безкоштовно давав зброю і **********. Влітку останні краплини з пакетів Байдена закінчаться і тоді що?
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25.05.2025 11:20 Відповісти
Я вище все написав. Ну дадуть/продадуть як полякам 800 - і що? Вони ж неефективні і збивати ними щось буде неможливо.

Що далі? А нічого. Своє треба мати, а не догоджати старому маразматику.
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25.05.2025 11:23 Відповісти
Треба своє мати, щоб оперативно вносити зміни у ПЗ. Інакше дуже скоро петріоти перетворяться на металобрухт непотрібний.
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25.05.2025 11:19 Відповісти
Що зробили в Україні за чотири роки війни? Зелена пліснява тільки язиком меле та бабло дерибанить!!!!
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25.05.2025 11:34 Відповісти
 
 