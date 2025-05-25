Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах влучання у промпідприємство. ФОТО
Уночі 25 травня 2025 року ворог двічі атакував промислове підприємство в Сумах ударними БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, це вже другий обстріл цього об’єкта харчової промисловості - попередній стався у квітні.
На щастя, працівники вчасно спустилися в укриття. Постраждалих немає.
Також за даними ОВА, цієї ночі пад атакою РФ перебував Конотоп. Ворог завдав масованого удару.
"російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередньою інформацією – без жертв і постраждалих", - йдеться у повідомленні.
На місцях працюють екстрені служби.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
⚡ Жертв і поранених станом на зараз немає. Зруйнований обʼєкт інфраструктури в одному з мікрорайонів міста. Знищено навіть дерева на території, - повідомляє міський голова.
Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цю мить, не зафіксовано.
🔻Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися", - констатував Артем Семеніхін.
поки що я бачу що брешеш ти.