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Новини Фото Масований удар 25 травня 2025 року
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Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах влучання у промпідприємство. ФОТО

Уночі 25 травня 2025 року ворог двічі атакував промислове підприємство в Сумах ударними БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, це вже другий обстріл цього об’єкта харчової промисловості - попередній стався у квітні.
На щастя, працівники вчасно спустилися в укриття. Постраждалих немає.

Суми після обстрілу 25 травня 2025 року
Суми після обстрілу 25 травня 2025 року
Суми після обстрілу 25 травня 2025 року

Також читайте: Рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток. ФОТОрепортаж

Також за даними ОВА, цієї ночі пад атакою РФ перебував Конотоп. Ворог завдав масованого удару.

"російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередньою інформацією – без жертв і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

На місцях працюють екстрені служби. 

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

Конотоп (114) обстріл (28973) Сумська область (3807) Суми (903) Конотопський район (18) Сумський район (240)


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https://t.me/voynareal/115385 🔥Російська ППО, схоже, збила свій же літак Ту-160, - згідно з інформації, він летів обстрілювати Україну
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25.05.2025 07:42 Відповісти
ні нажаль
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25.05.2025 08:16 Відповісти
Але нема підтвердження.
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25.05.2025 08:17 Відповісти
фейк
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25.05.2025 08:26 Відповісти
"Це був наймасованіший і комбінований удар по нашому місту мабуть з часів 2-ї Світової, - написав у Телеграм міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

Жертв і поранених станом на зараз немає. Зруйнований обʼєкт інфраструктури в одному з мікрорайонів міста. Знищено навіть дерева на території, - повідомляє міський голова.

Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цю мить, не зафіксовано.

🔻Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися", - констатував Артем Семеніхін.
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25.05.2025 08:11 Відповісти
Краще не читати що повідомляє цей дебіл...я живу поруч з тим містом де прилетіло 5 балістичних ракет і 12 шахедів....так шо слухати цього клоуна себе не поважати...презерватив в вишиванці...
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25.05.2025 09:25 Відповісти
чмо, а шо він сказав не так?
поки що я бачу що брешеш ти.
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25.05.2025 09:33 Відповісти
Чмо це ти ,сидяче десь в еуропі ...все шо сказав той покидьок є неправдою....як і він сам судимий аферист,випадково ставший мєром....
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25.05.2025 14:17 Відповісти
 
 